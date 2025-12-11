Supernova 2026: fecha y preventa de boletos para ver a Alana Flores

La franquicia Supernova regresa el 26 de abril de 2026 con Supernova: Génesis en la Arena Ciudad de México

Supernova es una propuesta de entretenimiento que ha revolucionado el formato tradicional del boxeo al mezclar peleas entre creadores de contenido, influencers y celebridades con elementos de espectáculo multimedia, narrativas y música en vivo. Su primera edición, titulada Supernova Orígenes, captó la atención de millones de espectadores, rompiendo récords de audiencia en plataformas digitales y consolidándose como un evento de gran impacto entre las generaciones más jóvenes.

Este híbrido entre deporte y entretenimiento ha sido respaldado incluso por organismos del pugilismo, lo que ha ayudado a legitimar la presencia de figuras del mundo digital en el ring bajo reglas y medidas de seguridad profesional.

Para 2026, la organización presenta su nueva edición: Supernova: Génesis. El evento se celebrará el domingo 26 de abril de 2026 en la emblemática Arena Ciudad de México, un recinto ideal para espectáculos de gran escala y que promete ser el epicentro de una noche llena de combates, entretenimiento y experiencias interactivas.

Alana Flores vuelve al ring como una de las estrellas del show

Entre los confirmados está Alana Flores, quien regresará al ring tras su destacada actuación anterior y defenderá su presencia como una de las figuras centrales del espectáculo. También está confirmada la participación de Juan Guarnizo, quien debutará en el formato, y se espera que en los próximos meses se anuncien más participantes, peleas y sorpresas dentro de la cartelera.

La preventa especial con descuento inició el 15 de diciembre de 2025 y se mantuvo hasta el 21 de enero de 2026 , ofreciendo un precio reducido para los fans más entusiasmados.

La venta general comenzó el 22 de enero de 2026 para todo el público. Los boletos están disponibles exclusivamente en Superboletos.com.

Supernova: Génesis promete consolidarse como una experiencia diferente dentro del entretenimiento en vivo, donde el boxeo, la cultura digital y los contenidos de las redes sociales se encuentran en un mismo escenario para ofrecer una noche inolvidable a los asistentes.