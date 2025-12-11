Supernova 2026: fecha y preventa de boletos para ver a Alana Flores

Supernova es una propuesta de entretenimiento que ha revolucionado el formato tradicional del boxeo al mezclar peleas entre creadores de contenido, influencers y celebridades con elementos de espectáculo multimedia, narrativas y música en vivo. Su primera edición, titulada Supernova Orígenes, captó la atención de millones de espectadores, rompiendo récords de audiencia en plataformas digitales y consolidándose como un evento de gran impacto entre las generaciones más jóvenes.
Este híbrido entre deporte y entretenimiento ha sido respaldado incluso por organismos del pugilismo, lo que ha ayudado a legitimar la presencia de figuras del mundo digital en el ring bajo reglas y medidas de seguridad profesional.
Para 2026, la organización presenta su nueva edición: Supernova: Génesis. El evento se celebrará el domingo 26 de abril de 2026 en la emblemática Arena Ciudad de México, un recinto ideal para espectáculos de gran escala y que promete ser el epicentro de una noche llena de combates, entretenimiento y experiencias interactivas.
𝐈𝐍𝐈𝐌𝐀𝐆𝐈𝐍𝐀𝐁𝐋𝐄.— Supernova: Genesis (@supernovaboxing) December 11, 2025
📅 26/04/26
🏟️ Arena CDMX
🎟️ Preventa: 15 de diciembre#SupernovaGenesis pic.twitter.com/1cPDyXVrqq
Alana Flores vuelve al ring como una de las estrellas del show
Entre los confirmados está Alana Flores, quien regresará al ring tras su destacada actuación anterior y defenderá su presencia como una de las figuras centrales del espectáculo. También está confirmada la participación de Juan Guarnizo, quien debutará en el formato, y se espera que en los próximos meses se anuncien más participantes, peleas y sorpresas dentro de la cartelera.
- La preventa especial con descuento inició el 15 de diciembre de 2025 y se mantuvo hasta el 21 de enero de 2026, ofreciendo un precio reducido para los fans más entusiasmados.
- La venta general comenzó el 22 de enero de 2026 para todo el público.Los boletos están disponibles exclusivamente en Superboletos.com.
Supernova: Génesis promete consolidarse como una experiencia diferente dentro del entretenimiento en vivo, donde el boxeo, la cultura digital y los contenidos de las redes sociales se encuentran en un mismo escenario para ofrecer una noche inolvidable a los asistentes.