Caravana Coca-Cola: estas son las rutas y horarios para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

Caravanas Coca-Cola 2025 Coacalco y Atizapán serán las dos sedes de este fin de semana en el Estado de México.

Los desfiles navideños continúan este fin de semana con dos fechas consecutivas en el Estado de México. Las y los mexiquenses podrán disfrutar de la música, luces y colores de este evento navideño tanto en Coacalco como en Atizapán de Zaragoza. Ambos municipios ya han confirmado la realización de este evento y esto es todo lo que necesitas saber.

Caravana Coca-Cola del sábado 13 y domingo 14 de diciembre

Si todavía no tienes planes para este fin de semana, esta puede ser una buena oportunidad para pasar el tiempo con familia y amigos. Los carros alegóricos y los personajes de esta Caravana Coca-Cola estarán iluminando las calles del Estado de México.

Coacalco | sábado 13 de diciembre (19:00 horas)

De acuerdo con la ruta difundida por la marca, la caravana iniciará en la esquina de Avenida de los Trabajadores, avanzará por Avenida José López Portillo, pasando por zonas como San Lorenzo Tetlitlac, Zacacuautitla y Coacalco de Barrioszábal. El contingente concluirá su trayecto en Avenida Tultepec, Coacalco.

Caravana Coca-Cola, Coacalco 2025 Este será el recorrido en Coacalco para este sábado 13 de diciembre.

Atizapán de Zaragoza | domingo 14 de diciembre (19:00 horas)

El Gobierno Municipal de Atizapán de Zaragoza informó que, con motivo del desfile navideño, se aplicarán cierres temporales a partir de las 18:00 horas. El recorrido principal se desarrollará sobre Boulevard Adolfo López Mateos, en el tramo comprendido entre el Palacio Municipal y Las Flores. Posteriormente continuará por Avenida Juárez hasta el mercado Soriana Atizapán. Como alternativas, se sugieren las rutas marcadas en color morado dentro del mapa oficial.

Caravana Coca-Cola, Atizapán 2025 Este será el recorrido oficial y las afectaciones viales de la Caravana Coca-Cola en Atizapán este domingo 14 de diciembre.

Las autoridades locales invitan a las familias a disfrutar de este evento tradicional que combina música, luces y vehículos decorados, pero también a considerar las indicaciones viales para mantener una circulación segura y ordenada. Las Caravanas Coca-Cola, uno de los desfiles navideños más esperados, buscan llenar de alegría y festividad las calles durante esta temporada decembrina.

¿Cuál será la siguiente Caravana Coca-Cola?

Después de este fin de semana, se espera que la siguiente parada de la Caravana Coca-Cola sea en el municipio de Boca del Río, Veracruz el próximo miércoles 17 de diciembre.