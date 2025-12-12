Trailer de Avengers Doomsday: posibles fechas de estreno y todo lo que se sabe

Trailer Avengers Doomsday El teaser trailer de Avengers Doomsday tendrá cuatro versiones diferentes, según filtraciones en redes.

La ansiada espera por la próxima entrega del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), Avengers: Doomsday, ha estado envuelta de múltiples rumores acerca del reparto que volverá a las líneas vengadoras, los posibles nuevos héroes y heroínas que veremos en la inmensa batalla, teorías sobre lo que sucederá con el universo formado hasta ahora y demasiadas especulaciones sobre el teaser trailer que prevalece oculto del público.

Recientemente, una fuente en redes sociales declaró que el adelanto sería lanzado el día de ayer, jueves 11 de diciembre, y estaría compitiendo con el teaser trailer de Supergirl que liberó la cadena rival de cómics, DC.

No obstante, Supergirl vivió su momento sin perturbación alguna por parte de Marvel, lo que revivió la desesperante espera que los fanáticos y fanáticas de Avengers han tenido que soportar durante casi dos años enteros desde el anuncio de esta entrega.

Mas no todo ha sido silencio absoluto en la trinchera del MCU, pues el teaser trailer está realmente cerca y las fechas posibles para su liberación rondan el estreno de Avatar: Fire and Ash, película que llegará este mes a la pantalla grande de manera internacional.

¿Dónde y cuándo se estrenará el teaser trailer de Avengers: Doomsday?

Esta semana, una agencia de registro de tráilers de Corea del Sur, Korean Ratings Board, reveló la existencia del trailer de la esperada entrega de Los Vengadores, filtrando la información de que el adelanto tendrá la duración de un minuto y veinticinco segundos.

El reporte de la agencia también señaló el día miércoles 17 de diciembre de 2025 como posible fecha para el lanzamiento del trailer, coincidiendo con rumores previos que sugerían un lanzamiento simultáneo del trailer Avengers: Doomsday con el estreno de la película Avatar: Fire and Ash.

De acuerdo con James Cameron, director de la franquicia Avatar, el equipo está a la expectativa de que esta tercera entrega recaude las ganancias esperadas para continuar con la saga; si el caso es el contrario y las ganancias no cumplen la cifra estimada, Cameron detendrá la historia de Avatar.

Con la estrategia de estrenar el teaser trailer de Avengers: Doomsday, se espera una cooperación entre las dos franquicias para atraer al público a sus respectivas películas.

Detalles sobre el teaser trailer de Avengers Doomsday: ¿Cuántos trailers serán?

Este viernes 12 de diciembre, se liberó nueva información a través de redes sociales, la cual afirma que existirán cuatro teaser trailers diferentes como adelantos de Avengers: Doomsday.

Details on the ‘AVENGERS: DOOMSDAY’ teaser trailers:



• 4 Different trailers



• Releasing in theaters on a weekly basis



• Each are around 1 minute and 20 seconds long



• Attached to ‘AVATAR: FIRE AND ASH’ pic.twitter.com/cICQa08Ey0 — Avengers Updates (@AvengersUpdated) December 12, 2025

Tal como lo reportó la agencia Korean Ratings Board, estos teaser trailers tendrán un minuto y aproximadamente veinte segundos de duración cada uno.

Sin embargo, los cuatro adelantos no serán lanzados todos al mismo tiempo durante el estreno de Avatar: Fire and Ash, sino que la estrategia de Marvel apunta a un lanzamiento escalonado por semana.

¿Cuáles son las posibles fechas de estreno del trailer Avengers: Doomsday?

Teniendo en cuenta la información disponible hasta ahora, es posible que el estreno del teaser trailer del próximo crossover masivo del MCU se realice la siguiente semana de este diciembre, una vez que Avatar: Fire and Ash se estrene a nivel internacional.

A consideración del reporte reciente, la agenda de Avatar en cines y los cuatro teaser trailers estrenados semanalmente, las posibles fechas para los primeros vistazos a Avengers: Doomsday, son las siguientes:

Primer teaser trailer: 17-18 de diciembre.

Segundo teaser trailer: 25 de diciembre , obsequio de Navidad.

, obsequio de Navidad. Tercer teaser trailer: 1° enero de 2026.

Cuarto teaser trailer: 8 de enero de 2026.

Hasta el momento, Marvel no ha dado un anuncio oficial que confirme la fecha segura del teaser trailer, sin embargo, este silencio no es nuevo, sino que se trata de una estrategia que ha usado desde Avengers: Infinity War para alimentar la expectativa de su público al tomarlo por sorpresa.