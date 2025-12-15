Caravana Coca-Cola en Puerto Vallarta, Jalisco: fecha, horario y ruta del desfile

El recorrido lleno de luces, carros alegóricos y osos navideños, un espectáculo ideal para las personas amantes de la Navidad y del refresco más vendido en el mundo, llega a Puerto Vallarta.

La Caravana Coca-Cola es un desfile navideño que forma parte de las campañas de temporada de The Coca-Cola Company, organizado en conjunto con sus embotelladoras locales en cada región.

Este año ya está confirmada la fecha de este desfile navideño en Puerto Vallarta, Jalisco. Aquí te compartimos los detalles.

Fecha y horario confirmados de la Caravana Coca-Cola en Puerto Vallarta, Jalisco

Después de recorrer varios estados de la República, la Caravana Coca-Cola tendrá su presentación en Jalisco.

La fecha confirmada del desfile navideño en Puerto Vallarta, Jalisco, será para este 21 de diciembre, a las 18:30 horas, sobre avenida Fluvial Vallarta 1078.

Ruta de la Caravana Coca-Cola en Puerto Vallarta, Jalisco

En México, la caravana es organizada principalmente por Coca-Cola México y sus embotelladores autorizados, quienes coordinan rutas, fechas y logística en colaboración con autoridades locales para garantizar seguridad y orden durante los desfiles.

Te compartimos la ruta prevista para la Caravana Coca-Cola 2025 en Puerto Vallarta:

Punto de inicio: Avenida Fluvial Vallarta 1078, esquina con Avenida Francisco Medina Ascencio

Continúa por Avenida de los Grandes Lagos

Avanza por Prisciliano Sánchez

Regresa al punto de partida tomando nuevamente la carretera Tepic–Puerto Vallarta

¿Podrían clausurar las Caravanas Coca-Cola en México?

Hasta el momento, son varios los estados que han cancelado el paso del desfile de la Caravana Coca-Cola en sus territorios; sin embargo, este evento navideño, esperado por muchas personas afines a la temporada decembrina, continúa con presentaciones en diversas regiones de México y Latinoamérica.

Pedro Rodríguez, presidente municipal de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, quien compartió en su cuenta de X un video de la celebración de la Caravana Coca-Cola 2025 en su municipio.

Así se vivió una noche que reunió a miles de familias y llenó a Atizapán de ese espíritu navideño que se siente y se comparte con la Caravana Coca-Cola. 🎄✨



Revive los momentos y la emoción que hicieron de esta noche algo especial. 👇🏽 pic.twitter.com/qiSaSM0pCO — Pedro Rodríguez V (@Pedro_RVillegas) December 15, 2025

Sin embargo, surge la pregunta: ¿es posible que la Caravana Coca-Cola deje de realizarse en México?

Pese a que no existe una confirmación directa por parte de Cofepris o del gobierno federal, ya se han clausurado presentaciones de este desfile navideño en el país.

En distintos puntos de la república mexicana, autoridades estatales y municipales han confirmado la cancelación de la Caravana Coca-Cola.

Ciudades como la Ciudad de México en 2024, o esatados cómo Puebla, Villahermosa (Tabasco) y Mexicali, Baja California, quienes han optado por no autorizar el desfile, principalmente por falta de permisos, recomendaciones sanitarias y criterios de salud pública, marcando un precedente en la regulación de este tipo de eventos promocionales en México.

¿Las Caravanas Coca-Cola violan la ley en México?

De acuerdo con la organización El Poder del Consumidor, la realización de este desfile navideño organizado por The Coca-Cola Company, en colaboración con gobiernos estatales, violaría el artículo 24 del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Publicidad.

Diversas organizaciones civiles señalan que, mediante la Caravana Coca-Cola, la empresa inserta su logotipo, marca y productos en símbolos navideños como osos polares, renos, Santa Claus y el árbol de Navidad, para asociar la festividad directamente con el consumo de refresco.

Además, esta organización —que ha presentado diversas denuncias contra la refresquera de origen estadounidense para clausurar el desfile navideño— argumenta que estos eventos de carros alegóricos, música y luces generan una falsa fantasía emocional que legitima y normaliza los daños a la salud provocados por el consumo excesivo de refresco.

También señala como responsables a los gobiernos que autorizan las caravanas de Coca-Cola en sus estados y países, ya que, en México, no solo se violaría el Reglamento General de Salud, sino que además se legitima y ayuda a las marcas a proyectar una imagen positiva que oculta el impacto real en el sistema de salud pública.