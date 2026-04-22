Dios, Lady Gaga y Mussolini: así eran las redes sociales de Julio César N, el tirador de las Pirámides en Teotihuacán

Julio César 'N' en X Las redes sociales de Julio César ‘N’, el joven que disparó en la Pirámide de la Luna en Teotihuacán y posteriormente cometió suicidio, fueron reveladas.

Uno de los patrimonios arqueológicos más importantes de México, la Pirámide de la Luna en Teotihuacán, se convirtió en un escenario de pánico el lunes 20 de abril de 2026 cuando Julio César ‘N’ disparó a campo abierto, arrebatando la vida de una mujer canadiense y provocando heridas en al menos trece personas más.

La incertidumbre ha envuelto el caso sin que se determinen causas oficiales respecto a las razones que tuvo el agresor del atentado, sin embargo, ha destacado un perfil criminal de “psicopatía” al tener por figuras de inspiración a los perpetradores de la Masacre de Columbine, además de que la investigación también reveló evidencia de que Julio César ‘N’ creía recibir instrucciones de una “entidad” inexistente.

Esta necesidad de comprender el ataque en Teotihuacán ha desencadenado la búsqueda de respuestas alrededor de las huellas que el tirador dejó en redes sociales, siendo sus cuentas de Twitter (ahora X) las más recientes en ser halladas por el público.

De ‘Little Monster’ a fascista: esto revelaron las cuentas de Julio César ‘N’ en redes sociales

En una modernidad que no sólo se adaptó al uso de redes sociales, sino que comienza a usar estas herramientas como una credencial digital de presentación para compartir pasatiempos, ideologías y gustos, Julio César ‘N’ no fue la excepción a la nueva regla, pues su paso por el internet quedó registrado en dos cuentas de X.

La primera de ellas, creada en julio de 2013, lleva por nombre de usuario @EdmundMcCrowder y se presenta a sí mismo como “Escritor, compositor, ecologista, artista, dibujante, VEGANO, lector, #LittleMonster, amante de Dios, Mamá, La Tierra y Lady Gaga. Futuro Científico”.

Éste parecía ser el tipo de perfil que no desentona entre las adolescencias de la época y que estuvo centrado en compartir su lado ‘Little Monster’ —apodo que reciben los y las fans más fieles de Lady Gaga— al festejar los eventos de la artista en aquel tiempo o expresar su desagrado a otras cantantes del medio en defensa de la estadounidense.

Para Julio César ‘N’, aquellos años se caracterizaron por seguir cuentas relacionadas con la naturaleza y la NASA, se declaraba fan de la trilogía de El Hobbit e incluso apoyaba causas benéficas como la búsqueda de hogares a perros callejeros.

El último tweet de esta cuenta fue en 2014, pero la presencia de Julio César ‘N’ en el internet no desapareció, sino que volvió a la plataforma en 2016 con la cuenta @JassoFNI, donde el contenido cambió abruptamente a su primera imagen digital, desprendiéndose de las etiquetas que antes lo identificaron para centrarse en una en especial: #fascista.

El nacionalismo radical de Julio César ‘N’ inspirado en Mussolini

En la cuenta más reciente que el agresor tuvo en redes sociales, afirmaba ser originario de Sevilla, España, mostrando el apoyo a la monarquía española tanto en su fotografía de perfil como de portada.

La nueva identidad que Julio César ‘N’ proyectó en esta cuenta, encaja con la actitud que manifestó durante el ataque al dirigir amenazas de “sacrificio” en acento español contra los rehenes en la Pirámide de la Luna de Teotihuacán.

El perfil se caracterizó por la difusión de contenido relacionado con la Defensa Militar Española y mostraba una abierta admiración por Benito Mussolini, dictador y líder del movimiento fascista de Italia en 1922-1943, declarándose también seguidor del fascismo; esta ideología se caracteriza por exaltar la nación por encima del individuo.

De acuerdo con la investigación de las autoridades, se encontraron libros para “seres superiores” —presuntamente escritos por Julio César ‘N’— en la habitación de hotel que el agresor usó un día antes del tiroteo en Teotihuacán.