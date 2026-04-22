Coyote vs ACME lanza tráiler oficial: así luce John Cena como villano de la película

Coyote vs ACME Ketchup Entertainment lanzó el tráiler de Coyote vs ACME, la película que fue milagrosamente salvada y narrará la demanda de Wile E. Coyote contra la empresa que John Cena dirige en el filme.

¡Beep, Beep, el tráiler de Coyote vs ACME finalmente está aquí!

Después de un tormentoso camino al estreno en pantalla grande, la película híbrida de acción real y animación que narrará la demanda de Wile E. Coyote en contra de la empresa ACME por sus productos defectuosos, reveló su primer tráiler oficial, incluyendo rostros conocidos —animados y humanos—que desataron tanto la emoción como la nostalegia del público.

Esta película, que cuenta con la producción de James Gunn, co-CEO de DC Studios y cineasta, la dirección de Dave Green y un guión de Samy Burch, nominada a los premios Oscar por Mejor Guión Original tras su trabajo en May December, está inspirada en un artículo humorístico publicado por The New Yorker.

¿John Cena será el villano principal de Coyote vs ACME?

Al popular Coyote se unió el actor y luchador retirado, John Cena, quien interpretará el papel del CEO de ACME Corporations que enfrentará la demanda a su empresa y tratará, por todos los medios posibles, proteger los secretos de su imperio.

The trailer ACME doesn’t want you to see. Coyote vs. ACME. In theaters August 28. pic.twitter.com/8ADr6p9w1V — Coyote vs. ACME (@CoyoteACMEMovie) April 22, 2026

Por otra parte, los aliados humanos del demandante serán Will Forte —su abogado— y Lana Condor, a quienes también se unirán algunos de los personajes más populares de la televisión animada, tales como El Pato Lucas, Porky y, según revela el tráiler, un importante cameo del más lunático de todos: Bugs Bunny.

Tráiler de Coyote vs ACME: historia, elenco y fecha de estreno

El filme mezclará la imagen real (live-action) con la animación —similar a Space Jam en 1996— y seguirá a Wile E. Coyote como el personaje principal, quien influenciado por el bienintencionado abogado Kevin Avery, presentará una demanda contra la empresa que creó todos los artefactos defectuosos le causaron múltiples daños en múltiples ocasiones de su eterna caza al Correcaminos.

El juicio ocasionará que el Coyote y sus aliados se enfrenten a diversos obstáculos como la presión mediática, la amenaza corporativa y una que otra explosión, por lo que necesitarán más aliados si desean triunfar sobre la empresa ACME.

De acuerdo con la información oficial, la película se estrenará el 28 de agosto de este 2026, significando también un triunfo para el cine de animación tras años de incertidumbre sobre el destino de este querido proyecto.