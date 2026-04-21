CCXP México 2026: Precio de foto y autógrafo con Aaron Paul, actor de Breaking Bad (CCXP México)

Aaron Paul, un actor galardonado reconocido por su papel como Jesse Pinkman en Breaking Bad, una de las series más reconocidas en la historia de la televisión, estará en México formando parte del line up del Comic Culture Experience CCXP, el festival de cultura pop más grande del mundo, nacido en Brasil y ahora consolidado en México, donde podrás tomarte una foto con él este viernes 24 y sábado 25 de abril de 2026.

Aquí te decimos cuál es el precio de la foto con este actor que retomó su papel en la película de Netflix El Camino: A Breaking Bad Movie, y consolidó su carrera ganando como Mejor Actor de Reparto por esa fabulosa serie.

Precio de foto y autógrafo con Aaron Paul, actor de Breaking Bad en el CCXP México 2026

Paul no nos ha dejado de sorprender con su capacidad de actuación y potencial para encarnar emociones y sensaciones con personajes atormentados; sin embargo, su capacidad camaleónica le ha valido múltiples reconocimientos. Además, ha dado voz a Todd Chavez, uno de los personajes más queridos de Bojack Horseman, una obra maestra de la animación, y estará en la edición del CCXPMX de este 2026.

El costo para una foto individual con Aaron Paul, mejor conocido como Jesse Pinkman en Breaking Bad, es de $1456 pesos, mientras que el autógrafo de este actor multipremiado de origen estadounidense tiene un costo de $1031 pesos.

Para poder acceder a tu sesión de fotos y autógrafos, deberás tener tu boleto de acceso a la CCXPMX26, cuyos costos te compartimos aquí.

Cartelera de celebridades: Otros artistas con los que podrás tomarte fotos y obtener autógrafos

Además de Aaron Paul, el line up del CCXP MX 2026, que se realizará el 24, 25 y 26 de abril, contará con un cartel variado que incluye artistas de diferentes industrias, desde el mundo del cine, como es el caso de Christopher Lloyd, actor que personificó al Doc en Volver al futuro, hasta figuras del mundo de los cómics como Rafael Albuquerque.

En la cartelera también se podrá encontrar a Taryn, un destacado cosplayer, modelo y cosmaker italiano de renombre mundial. También estará como invitado Tom Wlaschiha, actor alemán conocido mundialmente por sus papeles como Jaqen H’ghar en Game of Thrones y Dmitri “Enzo” en la cuarta temporada de Stranger Things, entre otros.

La firma de autógrafos y fotografías tendrá reglas específicas, por lo que te invitamos a revisarlas para que tu experiencia sea la más gratificante.