Costco: esta es la fecha que cerrará todas sus tiendas en mayo… ¿afectará a México?

Costco Las tiendas cerrarán próximamente durante el Memorial Day de los Estados Unidos.

La tienda de mayoreo de Costco es una de las opciones para millones de personas que cuentan con su membresía en México al momento de comprar sus víveres. Sin embargo, algunas sucursales estarán próximamente de forma momentánea como ocurre en fechas específicas. Esto es lo que tienes que saber.

¿Cerrará Costco en el mes de mayo?

De acuerdo con el calendario oficial del supermercado como parte de sus políticas laborales, las tiendas permanecerán cerradas en ciertas fechas conmemorativas, entre ellas el Memorial Day, que se celebra el último lunes de mayo de cada año para honrar a militares norteamericanos fallecidos en combate y que este 2026 corresponde al lunes 25.

Esta es una medida oficial que toma Costco con sus personas trabajadoras para que puedan estar con sus respectivas familias en fechas especiales como esta, suspendiendo el servicio por completo durante el día.

¿El Memorial Day afectará a los Costco en México?

No obstante, esta será una medida aplicada de manera local únicamente en los Estados Unidos, al tratarse de una fecha nacional para ellos que no tiene ninguna repercusión a nivel laboral ni estudiantil en nuestro país.

Las únicas fechas de descanso que comparten Costo en México y Estados Unidos son Navidad (25 de diciembre) Año Nuevo (1 de enero) y Domingo de Pascua/Domingo de Resurrección