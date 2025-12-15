¿Cuándo comienzan las posadas? Conoce el paso a paso para organizar la tuya

La posada navideña no es solo una fiesta, en México esta hermosa tradición es un ritual donde se mezclan fe, familia, cantos, velas, comida y piñatas.

Si este año te tocó o deseas organizar una para compartir con tus seres queridos y no sabes por dónde empezar, traemos para ti una guía infalible para armar una posada tradicional mexicana paso a paso y con mucho espíritu navideño.

¿Qué son, cuándo y por qué se celebran las posadas?

Las posadas se celebran del 16 al 24 de diciembre y, en general, representan el peregrinar de María y José buscando alojamiento antes del nacimiento de Jesús.

Más allá del simbolismo religioso, hoy son una excusa perfecta para convivir, compartir comida, hacer intercambios y reforzar tradiciones que pasan de generación en generación.

En pocas palabras: una posada es el pretexto perfecto para convivir con tus seres queridos con un toque de tradición.

¿Qué necesito para hacer una posada navideña?

Antes de pensar en la piñata, hay que organizar lo básico:

Invitados y fecha

Define cuántas personas asistirán y elige uno de los días clásicos de posada. No tiene que ser enorme; una posada íntima también cuenta y se disfruta igual.

Velitas, cantos y hojas impresas

Consigue velas de colores o luces de bengala, imprime la letanía de la posada y asigna roles: quién pide posada y quién la niega. Para esto puedes hacer un concurso o una especie de sorteo, así lograrás que tu grupo de amigos se integre de una mejor manera.

Pedir posada

Este es el corazón de la celebración. Divide a los invitados en dos grupos:

Los peregrinos , que cantan afuera.

, que cantan afuera. Los anfitriones, que cantan desde dentro.

Tras varias estrofas, se abre la puerta, todos entran y el ambiente cambia: todo se convierte en aplausos, risas y diversión.

No importa si eres o no religioso, integra a tus invitados y disfruta solo por la anécdota.

Piñata

La piñata navideña tradicional tiene siete picos, que simbolizan los pecados capitales. Romperla es vencer al mal a cambio de fruta y dulces.

Comida y bebida que no pueden faltar

Una posada sin esto, es solo una reunión más:

Ponche caliente

Tamales

Buñuelos

Fruta típica de temporada

Dulces de temporada

Tips para que tu posada sea inolvidable

Pon playlist navideña mexicana y mézclala con villancicos modernos y en tendencia

y mézclala con villancicos modernos y en tendencia Decora con farolitos, papel picado y luces cálidas

Ten bolsas listas para los dulces

Hacer una posada navideña es mantener viva una costumbre que conecta pasado y presente. No importa si es religiosa, familiar o entre amigos.