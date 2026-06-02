Nusr-Et Steakhouse: ¿Dónde está el restaurante de “Salt Bae” en México y cuáles son sus precios?

¡Salt Bae llega a México! Una nueva sucursal del exclusivo Nusr-Et acaba de abrir en la CDMX (nusr-et.com)

El ícono de internet conocido como «Salt Bae» acaba de abrir un resturante en el corazón de la Ciudad de México. Descubre dónde está, cuáles son sus precios y cómo reservar.

¿Quién es Salt Bae y por qué es reconocido su restaurante?

Nusret Gökçe, conocido en internet como «Salt Bae», es un chef y restaurantero turco que adquirió fama después de que un video de él se volviera viral en 2017. En él, se le ve usando una técnica idiosincrática para sazonar los filetes —dejando caer la sal desde muy arriba con los dedos.

Gökçe empezó su carrera desde muy pequeño. Tuvo que abandonar sus estudios desde muy joven y se dedicó a la carnicería. Entre 2007 y 2010, viajó a Argentina, Estados Unidos y otros países para familiarizarse con el ambiente de la cocina.

Cuando regresó a su natal Istanbul en 2010, abrió su primer restaurante. La fama que le ganó el video viral le permitió abrir varias franquicias alrededor del mundo.

¿Bueno o pura fama?: Esto han dicho de los restaurantes de Salt Bae.

«Salt Bae» ha sido parte de distintas polémicas desde que se volvió famoso. Desde servirle comida a líderes controvertidos como Nicolás Maduro y Donald Trump, besar el trofeo del Mundial 2022 (algo que no está permitido a personas externas al equipo ganador o jefes de estado), hasta explotación laboral. Sin embargo, lo que más críticas le ha merecido es en su comida.

La sucursal de Nusr-Et en Nueva York recibió pésimas críticas por varias publicaciones de la ciudad, que describieron la carne como excesiva en sal y con demasiada grasa. Además calificaron la experiencia como puro teatro y con precios exagerados. Asimismo, su restaurante de hamburguesas en la metrópolis estadounidense, que alguna vez fue descrito como el peor restaurante de la ciudad, quebró en 2023.

Las ganancias de otro restaurante en Londres declinaron considerablemente cuando se descubrió que, a pesar de tener buenos ingresos, la administración ahorraba dinero dejando a los clientes sin calefacción, en establecimiento donde los filetes llegaban a costar 700 libras.

¿Cómo puedo reservar para el restaurante de Salt Bae y cuáles son los precios?

El restaurante recién se inauguró el 29 de mayo y al evento se vio asistir hasta al hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Jesús Ernesto López Gutiérrez. Fue criticado subsecuentemente ya que el restaurante se caracteriza por sus precios elevados, con platillos que casi llegan superan los tres mil pesos.

Aquí te dejamos una muestra de lo que podrías pedir si vas sólo y el costo que tendría:

Entrada: Tostada de atún - $385

Ensalada: Ensalada César - $300

Guarnición: Papas fritas - $180

Plato fuerte: Filete de res en láminas finas - $1,395

Para reservar, puedes ingresar hacerlo directamente desde el sitio web del restaurante o desde Open Table. El restaurante se encontrará ubicado en Paseo de la Reforma 439, frente a la Diana Cazadora, dentro del hotel The St. Regis.