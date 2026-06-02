Si tienes estos apellidos… tus ancestros eran duques y marqueses: ¿Cuáles son?

Nombres de la realeza Tu apellido dice mucho de ti, descubre que dice la historia de el.

Para cualquier persona los apellidos son una forma de conocer la descendencia histórica familiar, así como una manera de descubrir los títulos nobles y reales que marcaron la historia de México.

En el país, la nobleza española dejó una huella que no se ha podido borrar y que se transmite de generación en generación, lo cual revela que varios connacionales podrían descender de la realeza sin saberlo.

¿Qué diferencia existe entre el duque y el marqués?

Cuando los españoles de alta cuna trajeron consigo su linaje a tierras mexicanas, los duques y marqueses. Es importante que se tenga presente que existen diferencias entre ambos nombramientos que radican en su posición dentro de la jerarquía nobiliaria europea.

Comprender la importancia de estos apellidos requiere conocer cómo se estructuraba la aristocracia, durante su periodo más sobresaliente, en el caso de los ducados, corresponden al rango más alto y selecto, están debajo de un rey o príncipe. Los marquesados ocupan el segundo lugar de esta jerarquía y se puede obtener mediante el linaje, un honor o la dignidad de ciertas personas.

Algunos de estos surgieron en la etapa colonial de México y se derivaron de los hijos de reyes que no fueron herederos directos del trono o de caballeros leales al rey integrados a la nobleza mediante concesiones reales, dando paso a la dispersión genética que hoy vincula a muchas familias mexicanas con antiguos monarcas europeos.

¿Qué apellidos mexicanos son de origen europeo y parte de la realeza?

En diversas naciones, estos sectores privilegiados dejaron de ser el principal gobernante; sin embargo los apellidos de los antiguos ducados y marquesados persisten en la actualidad. Conoce algunos de los apellidos más sobresalientes en el país que están ligados a estos títulos nobiliarios:

De la cerda

Estrada

Flores

Lara, cuyo linaje desciende de los Reyes Godos y los Condes de Castilla

Ortiz, que está vinculado a casas nobles y es parte de la historia de independencia de México

y es parte de la historia de independencia de México Villanueva

Zamudio

Con la curiosidad de miles de personas por conocer sus orígenes, se ha identificado una conexión propia de las casas reales europeas. Cabe resaltar que estos apellidos no son simples etiquetas sino vestigios de un pasado entre alianzas estratégicas y títulos nobiliarios en la Nueva España, que fungen como testimonio vivo de la historia de una nación.