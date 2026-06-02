Martimiércoles Chedraui: Lista completa de descuentos para mañana 3 de junio

Continúan los Martimiércoles en Chedraui con ofertas en frutas y verduras, por lo que aquí te compartimos la lista completa de descuentos para que aproveches este miércoles 3 de junio.
Cada semana, Chedraui lanza sus famosos Martimiércoles, en donde las personas aprovechan para hacer su despensa de mitad de semana a un buen precio y con productos frescos.
¿Qué ofertas habrá mañana 3 de junio en el Martimiércoles Chedraui?
Estas son todas las frutas y verduras con descuento para este miércoles 3 de junio en el Martimiércoles Chedraui:
- Limón Colima: de $32.50 a $22 pesos por kilo.
- Piña Gota Miel: de $26.50 a $18.50 pesos por kilo.
- Mango Ataulfo: de $39.90 a $38.90 pesos por kilo.
- Manzana Roja Mediana: de $49 a $34.50 pesos por kilo.
- Naranja de Jugo: de $29.90 a $26.50 pesos por kilo.
- Plátano Macho: de $34.90 a $29.50 pesos por kilo.
- Mandarina Chumis: de $79 a $67.15 pesos por kilo.
- Zarzamora por pieza: de $40.50 a $29.90 pesos.
- Mango Manila: de $49.90 a $16.90 pesos por kilo.
- Uva Roja sin Semilla: de $74.50 a $34.50 pesos por kilo.
- Mandarina: de $54.90 a $42.90 pesos por kilo.
- Sandía Blanca Rayada: de $12.50 a $8.50 pesos por kilo.
- Frambuesa Domo: de $50.50 a $34.90 pesos.
- Durazno Rojo: de $99 a $94 pesos por kilo.
- Ciruela: de $89.50 a $89 pesos por kilo.
- Pera Bosc: de $54.90 a $19.90 pesos por kilo.
- Mango Oro: de $34.50 a $26.50 pesos por kilo.
- Tomate Saladet: de $44.90 a $34.90 pesos por kilo.
- Cebolla Blanca: de $24 a $12.50 pesos por kilo.
- Zanahoria: de $19.90 a $18.90 pesos por kilo.
- Papa Blanca: de $59.90 a $49.90 pesos por kilo.
- Jícama: de $26.90 a $19.90 pesos por kilo.
- Pimiento Verde: de $99 a $80 pesos por kilo.
- Chile Jalapeño: de $39.90 a $5.70 pesos por kilo.
- Papa Cambray: de $49.50 a $29.90 pesos por kilo.
Martes y Miércoles de Campo Soriana: ¿qué productos bajan de precio?
Por otra parte, si quieres completar el súper de la semana, no olvides que Soriana también tiene ofertas para este miércoles 3 de junio en carnes y mariscos:
- Molida de res especial 80/20: de $129 a $108 por kilo.
- Pollo entero con vísceras Bachoco: de $55.90 a $33.90 por kilo.
- Pechuga de pollo sin hueso: de $199 a $158.90 pesos.
- Milanesa de pollo delgada: de $218.90 a $173.90 pesos.
- Fajita de pollo: de $121 a $94 por kilo.
- Chuleta de lomo de cerdo ahumada: de $138 a $119 por kilo.