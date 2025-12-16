Los Obama planeaban reunirse con los Reiner el día que los encontraron muertos en su casa; según la exprimera dama

Los Obama (@Coreandor/x)

El expresidente Barack Obama y su esposa, Michelle, tenían previsto reunirse con sus amigos Rob y Michele Reiner el mismo día que fueron encontrados muertos en su casa en Los Ángeles, según confirmó la exprimera dama.

Ambas parejas eran amigos desde hace años y tenían una relación cercana.

“Los conocíamos desde hace muchos años e íbamos a verlos esa noche”, expuso Michelle Obama la noche del lunes en el programa ‘Jimmy Kimmel Live’, donde fue invitada.

Michelle and I are heartbroken by the tragic passing of Rob Reiner and his beloved wife, Michele. Rob’s achievements in film and television gave us some of our most cherished stories on screen. But beneath all of the stories he produced was a deep belief in the goodness of… — Barack Obama (@BarackObama) December 15, 2025

Asimismo, no especificó dónde iban a reunirse con el cineasta y su esposa, no cúales eran sus planes para el encuentro que se daría el 14 de diciembre.

Poco después de conocerse la noticia de la muerte del director de cine y su esposa, Barack Obama publicó un comunicado en X, en el que dijo que él y Michelle estaban “desconsolados” por el trágico fallecimiento de sus amigos.

“Los logros de Rob en el cine y la televisión nos brindaron algunas de nuestras historias más preciadas en la pantalla”, comentó Obama sobre el director.