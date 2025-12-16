Tendencias

Ambas parejas eran amigos desde hace años y tenían una relación cercana

Los Obama planeaban reunirse con los Reiner el día que los encontraron muertos en su casa; según la exprimera dama

Por Brayan Chaga
Los Obama (@Coreandor/x)

El expresidente Barack Obama y su esposa, Michelle, tenían previsto reunirse con sus amigos Rob y Michele Reiner el mismo día que fueron encontrados muertos en su casa en Los Ángeles, según confirmó la exprimera dama.

Ambas parejas eran amigos desde hace años y tenían una relación cercana.

“Los conocíamos desde hace muchos años e íbamos a verlos esa noche”, expuso Michelle Obama la noche del lunes en el programa ‘Jimmy Kimmel Live’, donde fue invitada.

Asimismo, no especificó dónde iban a reunirse con el cineasta y su esposa, no cúales eran sus planes para el encuentro que se daría el 14 de diciembre.

Poco después de conocerse la noticia de la muerte del director de cine y su esposa, Barack Obama publicó un comunicado en X, en el que dijo que él y Michelle estaban “desconsolados” por el trágico fallecimiento de sus amigos.

“Los logros de Rob en el cine y la televisión nos brindaron algunas de nuestras historias más preciadas en la pantalla”, comentó Obama sobre el director.

Tendencias