Hospitalizan a Manuel “El Flaco” Ibáñez: ¿Qué le pasó al actor de “Vecinos”?

Manuel "El Flaco" Ibáñez fue hospitalizado. CIUDAD DE MÉXICO, 18FEBRERO2025. Manuel “El Flaco” Ibañez durante la presentación de las temporadas 18 y 19 del programa de comedia “Vecinos”, que con esto cumple 20 años al aire. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM (Edgar Negrete Lira)

El actor y comediante mexicano Manuel “El Flaco” Ibáñez, reconocido por interpretar a Jorjais en la serie de televisión Vecinos, fue hospitalizado en la Ciudad de México, situación que generó preocupación entre sus seguidores después de que distintos comunicadores solicitaran donadores de sangre para el intérprete de 80 años.

La noticia comenzó a circular este viernes 23 de octubre, cuando los comentaristas deportivos Antonio de Valdés y Enrique Burak compartieron mensajes para pedir apoyo. Sin embargo, su hija, Daniela Ibáñez, aclaró posteriormente que su padre se encuentra estable y que la solicitud responde a la necesidad de reponer sangre utilizada durante su atención hospitalaria.

¿Qué le pasó a Manuel ‘El Flaco’ Ibáñez y por qué fue hospitalizado?

La hospitalización de Manuel Ibáñez fue reportada este viernes después de que el periodista, Antonio de Valdés, publicara en su cuenta de X una solicitud de donadores de sangre tipo O negativo para el actor, quien se encuentra internado en el Hospital ABC de Santa Fe, ubicado en la Ciudad de México.

Posteriormente, Enrique Burak compartió el llamado y aseguró que el intérprete se encontraba delicado de salud, lo que incrementó la preocupación entre sus seguidores.

Daniela Ibáñez, hija del actor, aclara el estado de salud de su padre

Ante los reportes sobre el estado de salud del actor, Daniela Ibáñez utilizó sus historias de Instagram para aclarar la situación y solicitar apoyo a las personas que cuenten con sangre tipo O negativo, necesaria para reponer las unidades utilizadas durante su atención médica.

“Mi papá está en el hospital, está bien, nada más necesitamos donadores O negativo”.

Expresó la hija del comediante, quien también pidió a los seguidores no alarmarse por las publicaciones sobre su hospitalización.

Asimismo, Daniela explicó que la solicitud se debe a que el tipo de sangre requerido es poco común y que el hospital necesita reponer las unidades utilizadas. Por ello, reiteró que su padre se encuentra bien y agradeció a quienes puedan acudir al Hospital ABC de Santa Fe para realizar la donación.

¿Qué enfermedades ha tenido Manuel ‘El Flaco’ Ibáñez?

En junio de 2026, Manuel Ibáñez fue intervenido quirúrgicamente después de que los médicos detectaran un aneurisma durante una revisión relacionada con estudios del colon. El actor explicó posteriormente que la operación había sido exitosa y que se encontraba en proceso de recuperación, aunque reconoció que la situación representó un riesgo para su salud.

Durante una entrevista con Televisa Espectáculos, el intérprete relacionó el padecimiento con su historial de tabaquismo, después de reconocer que llevaba aproximadamente seis décadas fumando. También señaló que, a pesar de las recomendaciones médicas, abandonar el cigarro representaba una dificultad debido al tiempo que había mantenido dicho hábito.

Asimismo, en 2025 el comediante habló públicamente sobre una pérdida considerable de masa muscular y alteraciones en sus niveles de azúcar, situaciones que lo llevaron a recibir atención médica.