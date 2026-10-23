¿De qué trata Detrás del Telón? La serie que recomendó Claudia Sheinbaum (Camila Ayala Benabib/Galo Cañas Rodríguez)

Durante la conferencia Mañanera del pasado miércoles 21 de octubre, la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo recomendó una serie de Canal Once, en colaboración con Contra el Viento Films, que aborda temas importante como la salud mental.

Aquí te explicamos un poco más sobre Detrás del Telón, la serie mexicana independiente que recomendó la Doctora Sheinbaum.

¿De qué trata el programa Detrás del Telón?

De acuerdo a su sitio oficial, este es un programa sigue a un grupo de amigos en una escuela de actuación donde tratan de descubrir quiénes son en el escenario y fuera de el, tiene como protagonistas a 7 personajes: Majo, Luciana, Fran, Tona, Gonzalo, Eri y Sol

Cada capítulo aborda diferentes temáticas.

Adiciones . En el capítulo 3, Tienes derecho a existir .

. En el capítulo 3, . Cuerpo y emociones . En el capítulo 4, Yo puedo sola .

. En el capítulo 4, . Cuerpo e identidad . En el capítulo 2, No cabe .

. En el capítulo 2, . Salud mental. En los capítulos 1 Todo va a estar bien, 5 Mentira o decir la verdad, 7 ¿Bailamos? y 10 ¿Qué plan hoy?

La serie se estrenó el pasado martes 22 de septiembre, actualmente hay 10 de 20 episodios publicados, cada uno tiene una duración aproximada de 45 minutos.

Horario del programa

Detrás del Telón está disponible en:

Canal Once martes y jueves a las 20:00 horas.

YouTube martes y jueves a las 20:30 horas.

También puedes encontrar todos los episodios en su sitio oficial.

Caja de Herramientas

En su sitio oficial cuenta con un servicio de acompañamiento, orientación y rutas de apoyo que tiene como objetivo otorgar ayuda confiable en México al cual titularon Caja de Herramientas.

Asimismo, cuenta con un formato descargable con frases y números de ayuda que funcionan como herramientas y recursos de contención emocional para acompañar conversaciones de identidad, emociones, pertenencia y bienestar. Aún continúa en construcción, por lo que con cada publicación de un capítulo nuevo se agregarán más herramientas de apoyo a la caja, los cuales serán útiles en distintos procesos.

Recuerda que todo esto no sustituye la ayuda de atención profesional.