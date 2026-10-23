Exatlón Mexico 2026: ¿Quién gana La Supervivencia hoy 23 de octubre?

Exatlón México 2026 ¿Quién gana La Supervivencia hoy 23 de octubre? (Exatlón México)

La semana está a punto de finalizar y los equipos se enfrentarán una última vez antes del Duelo de Eliminación del próximo domingo. Esta noche los Rojos y los Azules pondrán al límite sus habilidades para salvar a sus compañeras mujeres de una posible expulsión.

Aquí te contamos quién gana las batallas por La Supervivencia este viernes 23 de octubre en Exatlón México.

¿Quién gana La Supervivencia hoy, viernes 23 de octubre, en Exatlón México?

El equipo zafiro ha dominado la competencia de toda la semana y hoy se enfrentará en dos batallas contra los Rojos para ganar la Supervivencia de sus integrantes. Dado cómo se han desarrollado las últimas justas, se espera que el equipo Azul gane La Supervivencia II y los Rojos sean victoriosos en La Supervivencia III.

Sin embargo, esta noche los Azules se tendrán que esforzar al máximo para salvar a sus compañeras, debido a que la primera confirmada para el Duelo de Eliminación es Gina, tras perder en la Zona de Peligro. Por otro lado, el equipo escarlata parece estar preocupado por su racha de derrotas; no lo está por los resultados del Duelo de Eliminación, puesto que casi no pierden en esa competencia.

Además, los Rojos tuvieron que despedirse de manera temprana de su compañera Valeria Payén debido a una lesión, por lo que ayer el equipo escarlata se enfrentó a la derrota por la Villa 360 y la pérdida de una de sus integrantes.

¿Dónde y a qué hora ver Exatlón México 2026 en vivo hoy 23 de octubre?

Las batallas por La Supervivencia de este viernes 23 de octubre se podrán observar en vivo en su horario habitual a las 18:30 horas del centro de México. Su transmisión será por televisión abierta en el canal de Azteca UNO; también se podrá ver en la página web de TV Azteca.

A su vez, se podrá disfrutar de la transmisión en vivo de Exatlón México a través de la plataforma de streaming Disney+.