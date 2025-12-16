Maribel Guardia estuvo a punto de morir en un accidente, así lo narra la actriz

Maribel Guardia asegura que el espíritu de Julián Figueroa la salvó de morir en un accidente

Maribel Guardia se ha consolidado como una figura admirada no solo por su talento y belleza, sino también por su resiliencia y fortaleza emocional. Tras la muerte de su hijo Julián Figueroa, ocurrida el 9 de abril de 2023, la actriz ha enfrentado momentos profundamente difíciles que han puesto a prueba su capacidad para seguir adelante.

Pese al dolor por la pérdida, la actriz reveló que meses después vivió una experiencia límite que estuvo a punto de costarle la vida. De acuerdo con su propio testimonio, Maribel Guardia está convencida de que el espíritu de su hijo fue clave para que hoy siga con vida.

El accidente en altamar que casi termina en tragedia

Durante una entrevista en un podcast, la actriz de origen costarricense contó que el accidente ocurrió durante un viaje en barco, cuando aún atravesaba el duelo por la muerte de Julián. En ese momento, relató, decidió beber alcohol, algo que actualmente evita, pues reconoce que ya no le sienta bien.

Maribel explicó que mientras se encontraba en la parte superior del barco, comenzó a meditar y a hablarle a su hijo. Sin embargo, debido a que no estaba completamente en sus cinco sentidos, no recuerda con claridad lo que ocurrió después, hasta que se vio flotando en el mar y sostenida únicamente por una cuerda.

“Crucé la pata hacia arriba en forma de meditación… y de repente salí volando. Cuando me di cuenta ya estaba en el mar, gracias a Dios había una cuerda y quedé agarrada de ella en altamar”, relató la actriz, quien aseguró no entender cómo no sufrió una lesión grave tras la caída.

“Mi hijo me salvó”

Aunque hoy recuerda el episodio con mayor serenidad, Maribel Guardia reconoció que el accidente pudo haber terminado en una tragedia. Amigas cercanas como Lourdes Munguía y Violeta Isfel quedaron impactadas al conocer el relato, conscientes de lo cerca que estuvo de perder la vida.

Finalmente, la actriz afirmó que está convencida de que Julián Figueroa se hizo presente para protegerla, permitiendo que lograra sujetarse de la cuerda y ser rescatada a tiempo. Para Maribel, este episodio es una muestra de que el vínculo con su hijo sigue intacto, incluso más allá de la vida.