¡No tires a la basura tu ‘camarita’ del concierto de Bad Bunny! Baterías podrían generar contaminación

'Camarita' del concierto Bad Bunny Deshacerte de tu ‘camarita’ de Bad Bunny podría contaminar miles de litros de agua.

Las presentaciones de Bad Bunny en la Ciudad de México finalizaron el domingo 21 de diciembre con su último espectáculo en el estadio GNP Seguros, noche en la que el público fue sorprendido por una emotiva reconciliación pública con J Balvin, después de años distanciados.

La ronda de conciertos en la ciudad no disminuyó, ni por un momento, la euforia que mexicanos y mexicanas mostraron al compositor puertorriqueño desde el primer minuto que tomó el micrófono, convirtiendo cada fecha en una experiencia cargada de energía, protagonizada por la constante conexión entre público y artista.

Uno de los elementos más significativos en los shows del Tour DeBÍ TiRAR MáS FOToS, fue la implementación de una ‘cámara’ que cada uno de los y las asistentes recibieron en los conciertos; con una dinámica similar a la ‘pulsera de luz’, la camarita de Bad Bunny amplificó lo que sucedía en el escenario e integró al público como parte del espectáculo.

Si fuiste parte de una de las fechas especiales que el cantante puertorriqueño protagonizó en México, probablemente deseas mantener la camarita de recuerdo, pero en caso de que ‘acumular’ no sea tu estilo, tirarla a la basura podría ser una de tus opciones.

Cual sea el caso, ¡detente antes de decidirlo! Pues en esta nota te contaremos por qué no debes tirar tu camarita del concierto, presentándote opciones para reutilizarla de la forma más creativa.

Deshacerte de tu ‘camarita’ de Bad Bunny podría contaminar miles de litros de agua

Las creativas camaritas que recibió el público de cada uno de los conciertos del ‘Conejo Malo’ antes del espectáculo, fueron uno de los recuerdos más especiales que las personas llevaron consigo de vuelta a casa.

No obstante, en caso de que la acumulación no forme parte de tus hábitos y estés considerando tirar la cámara del show a la basura, considéralo dos veces y ten en cuenta los siguientes aspectos para evitar contaminar el planeta Tierra:

La camarita del concierto de Bad Bunny utiliza tres pilas Triple-A .

. Las pilas de este tipo no se pueden desechar a la basura sin tomar precauciones previas, ya que contienen sustancias tóxicas y materiales pesados que son dañinos para el medio ambiente.

sin tomar precauciones previas, ya que contienen y materiales pesados que son dañinos para el medio ambiente. Sustancias tóxicas que contienen las pilas: Mercurio, Plomo, Zinc, Cadmio.

El nivel de daño al agua del planeta es de más de 3 mil litros de agua contaminada por pila, ya que las sustancias antes mencionadas pueden filtrarse al subsuelo y afectar al acuífero.

Para darte una mayor idea del alcance de afectación, la cifra de agua contaminada por cada cámara sería de 9 mil litros. Ahora bien, si por concierto hubo aproximadamente 65,000 personas en quienes se usaron 195,000 pilas Triple-A, la cantidad final de éstas en ocho fechas se aproximaría a 1 millón 560 mil pilas, que se traduciría a 4 millones 680 mil litros de aguas contaminados.

Esta cifra final de agua contaminada por cada cámara de Bad Bunny tirada a la basura no es únicamente inmensa, sino también preocupante y, sobre todo, prevenible.

¿Dónde puedo tirar mi ‘camarita’ de Bad Bunny?

En caso de que no tengas interés en mantener el souvenir del concierto, la mejor manera para deshacerte de éste es retirarle las pilas del interior y juntarlas en una botella de plástico, añadiendo más pilas o aparatos electrónicos que ya no te sean de utilidad, y llevarlos a un centro de reciclaje.

En caso de que ésta sea la opción que elijas como destino para tu cámara del concierto, la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) ofrece una lista de centros de acopio para pilas y reciclaje seguro.

La iniciativa, llamada “Ponte Pilas con tu Ciudad”, brinda una alternativa ambientalmente adecuada para el manejo y reciclaje de pilas usadas.

¿Cómo puedo reutilizar mi ‘camarita’ de Bad Bunny?

Durante estos días han circulado por redes sociales múltiples y creativas formas de darle uso a tu camarita de Bad Bunny para no tener que deshacerte de ella ni tenerla arrumbada como un recuerdo más.

Entre las mejores ideas que los fanáticos y fanáticas del puertorriqueño han tenido, está la opción de la usuaria rfsvm.1006 en TikTok, quien colocó una foto con su pareja en el lente de la cámara y lo introdujo en un portarretrato que colgó en una de las paredes de su hogar.

Otras personas lo han utilizado como decoración para sus habitaciones, cuadernos o escritorios, mas la idea de ocupar el souvenir como una cámara que refleja un momento especial se viralizó y cientos de personas afirmaron que replicarán la creativa idea.