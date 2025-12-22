J Balvin manda emotivo mensaje a Bad Bunny tras su presentación en el Estadio GNP

J Balvin y Bad Bunny Tras su presentación, el cantante colombiano dedicó unas palabras de afecto y reconocimiento al artista pertorriqueño.

El cierre de los conciertos de Bad Bunny en la Ciudad de México trajo consigo un momento estelar cuando J Balvin se subió al escenario a cantar con el puertorriqueño, sorprendido a las y los fan como una reconciliación. Ahora, Balvin envió un mensaje de aprecio.

J Balvin envía mensaje a Bad Bunny: “Te quiero Benito Antonio”

Por medio de su cuenta de Instagram, el cantante y compositor colombiano dedicó unas palabras a Bad Bunny sobre la presentación que tuvieron en el concierto más reciente.

Hermano: El tiempo acomoda lo que el ego desordena.

Hoy no escribo desde el ruido, escribo desde la calma.

No todo lo que se separa es guerra, a veces es crecimiento.

Y crecer también es saber volver sin rencor, sin máscaras, sin miedo.

Hoy celebro que estemos bien, que la paz también se haga tendencia, que los ejemplos pesen más que los titulares.

Te quiero Benito Antonio

José

¿Por qué estaban “peleados” Bad Bunny y J Balvin?

J Balvin y Bad Bunny colaboraron exitosamente en 2019 con el álbum conjunto Oasis, que incluyó temas como La Canción y Qué Pretendes. A partir de ese proyecto, su relación se fue distanciando paulatinamente y dejaron de aparecer juntos o hacer colaboraciones nuevas.

En 2023, Bad Bunny incluyó en la canción Thunder y Lightning una frase que algunos interpretaron como una crítica indirecta hacia Balvin: “Mientras ustedes son amigos de to’ el mundo como Balvin…”, lo que comenzó las especulaciones sobre una posible “pelea” entre ambos artistas.

Por su parte, J Balvin también declaró en entrevistas que no tenía nada personal en contra de Benito (Bad Bunny), que simplemente cada quien siguió su camino profesional, aunque reconocía que no hablaban por un tiempo.