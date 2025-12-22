¿Quieres saber el origen de tus ancestros? Así puedes consultar sus actas de defunción y nacimiento

Si alguna vez has tenido curiosidad sobre el lugar de nacimiento de tus abuelitos o incluso de tus tatarabuelitos, ahora podrás hacerlo de manera sencilla en línea y sin demasiados requisitos.
El Gobierno de México ha puesto a tu disposición la Plataforma Nacional de Registro Civil, en donde podrás acceder a trámites y consultas relacionadas con tu estado civil o el de otras personas.
En esta plataforma podrás tramitar el acta de nacimiento, de matrimonio o defunción de cualquier familiar. Asimismo, podrás realizar la corrección o aclaración de extractos de actas del estado civil de las personas.
¿Cómo solicitar un acta de defunción en línea?
Si te interesa obtener una acta de defunción digital, la cual certifica oficialmente el fallecimiento de una persona, solamente necesitarás lo siguiente para tramitarla:
- Tener una cuenta Llave MX (puedes crear la cuenta ahí mismo en la plataforma)
- CURP de la persona fallecida
- Realizar el pago correspondiente
El acta de defunción incluye datos como el nombre del fallecido, fecha y lugar de deceso. Y se utiliza principalmente para trámites legales como pensiones, seguros, herencias o dar de baja servicios a nombre de la persona fallecida.
¿Cómo solicitar un acta de nacimiento en línea?
Podrás solicitar una copia certificada digital del registro de nacimiento de una persona únicamente siguiendo los siguientes pasos:
- Tener una en Llave MX
- Contar con la CURP o los datos del acta de nacimiento (nombre completo, fecha y lugar de nacimiento) de la persona registrada
- Realizar el pago en línea.
De esta forma, la plataforma del Registro Civil te dará una copia del documento que estás solicitando.
¿Cuánto cuesta tramitar el acta de defunción y nacimiento en línea?
Los precios pueden variar según la entidad federativa, por lo que aquí te contamos cuáles son los precios por estado:
- Aguascalientes $100.00
- Baja California $243.00 para el acta de nacimiento y para el acta de defunción $464.00
- Baja California Sur $224.00
- Campeche $68.00
- Coahuila $194.00
- Colima $102.00
- Chiapas $123.00
- Chihuahua $128.00
- Ciudad de México $94.00
- Durango $158.00
- Guanajuato $98.00
- Guerrero $100.00
- Hidalgo $147.00
- Jalisco $95.00
- Estado de México $69.00 para el acta de nacimiento y para el acta de defunción $104.00
- Michoacán $162.00 para el acta de nacimiento y para el acta de defunción $345.00
- Morelos $113.00
- Nayarit $80.00
- Nuevo León $68.00
- Oaxaca $131.00
- Puebla $160.00
- Querétaro $141.00
- Quintana Roo $57.00 para el acta de nacimiento y para el acta de defunción $226.00
- San Luis Potosí $127.00
- Sinaloa $124.00
- Sonora $104.00
- Tabasco $113.00 para el acta de nacimiento y para el acta de defunción $226.28
- Tamaulipas $114.00
- Tlaxcala $170.00
- Veracruz $199.00 para el acta de nacimiento y para el acta de defunción $207.00
- Yucatán $229.00 para el acta de nacimiento y para el acta de defunción $301.00
- Zacatecas $110.00