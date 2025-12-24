Resultados Lotería Nacional 24 de diciembre de 2025: ganadores del Sorteo Gordo de Navidad 224

Sorteo Gordo 224 de la Lotería Nacional Este miércoles 24 de diciembre se dan a conocer los números ganadores de Navidad

El Sorteo Gordo de Navidad de la Lotería Nacional, edición 224, reúne este miércoles 24 de diciembre a miles de personas que siguen con expectativa el anuncio de los números ganadores desde el Teatro de la institución, que distribuyó los cachitos de cada serie alrededor del país, en dónde algún participante se llevará el premio mayor de este año.

Las voces de los llamados niños gritones conducen el anuncio de los resultados del sorteo, en un ambiente marcado por la ilusión compartida, la esperanza de un golpe de fortuna y el simbolismo de cerrar el año con la posibilidad de un nuevo comienzo para miles de familias.

¿De cuánto es el premio mayor del Sorteo Gordo de Navidad de Lotería Nacional?

El Sorteo Gordo de Navidad 224 pone en juego un premio mayor de 204 millones de pesos distribuidos en cuatro series completas. Cada serie está valuada en 51 millones de pesos, mientras que un solo cachito puede alcanzar un premio de hasta 2 millones 550 mil pesos.

La bolsa global asciende a 430 millones 259 mil 200 pesos, distribuidos en 16,722 premios, lo que convierte a este sorteo en uno de los más atractivos del año. La probabilidad de resultar ganador se mantiene en uno de cada cinco billetes, un factor que explica el alto interés que despierta esta edición navideña.

Los reintegros se asignan cuando el último dígito del billete coincide con el del premio mayor, segundo o tercer premio. En esta edición se reparten más de 15 mil reintegros, reforzando las posibilidades de recuperar lo invertido.

Transmisión en vivo: resultados del Sorteo Gordo de Lotería Nacional

La Lotería Nacional ofrece la posibilidad de seguir en tiempo real el desarrollo del Sorteo Gordo 224 a través de su canal oficial de YouTube.

La transmisión en vivo permite observar cada etapa del proceso, desde la extracción de las esferas hasta el anuncio de los números ganadores. La grabación queda guardada para quién no pudo seguir en tiempo real los resultados.

¿A qué hora es el Sorteo Gordo de Navidad 224 de Lotería Nacional?

El Sorteo Gordo de Navidad 224 se celebra este miércoles 24 de diciembre de 2025 a las 20:00 horas.

¿Dónde consultar los resultados oficiales del Sorteo Gordo de Lotería Nacional?

Los resultados oficiales del Sorteo Gordo 224 pueden consultarse directamente en la página de la Lotería Nacional, donde existe una herramienta para ingresar el número de folio del cachito y verificar de inmediato si resultó premiado.

La lista completa de números ganadores también se publica en los puntos de venta autorizados y en las redes sociales institucionales de la Lotería Nacional, una vez concluido el sorteo.