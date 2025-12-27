¿Sydney Sweeney está saliendo con Christian Pulisic?: esto es lo que se sabe

Sydney Sweeney y Christian Pulisic La actriz y el futbolsita estadounidense están siendo relacionados por una supuesta relación sentimental

A unos días de terminar el 2025, un nuevo rumor ha estado ganando fuerza en horas recientes involucrando a dos celebridades del mundo del espectáculo y del deporte. Se trata de la actriz Sydney Swyney, quien ha estado envuelta en polémica por sus presuntas posturas política. Del otro lado, el delantero estadounidense del AC Milan, Christian Pulisic. Rumores desde Italia señalan que ambos habrían iniciado una relación sentimental recientemente. Esto es lo que se sabe.

¿Qué se sabe de la supuesta relación entre Sydney Swyney y Chrsitian Pulisic?

En los días recientes, cuentas han redes sociales han relacionado a ambos personajes a una supuesta relación sentimental que habría iniciado ya hace algunas semanas. El rotativo italiano La Gazzeta dello Sport confirmó que existen comentarios cercanos a ambas partes que sugieren que podrían estar en alguna relación.

Sin embargo, no existe ninguna confirmación oficial al respecto por parte de ninguno de los dos. Tampoco ha habido alguna fotografía o momento de ambos juntos que pueda reforzar la idea de que se estén viendo de forma romántica, por lo que la información hasta el momento es limitada y entra apenas en la categoría de un rumor.

En este momento, Pulisic se encuentra con el AC Milan, con quien recientemente disputó las semifinales de la Supercopa de Italia en Arabia Saudita, mientras que Syndey Sweeney estrenó su película más reciente “The Housemaid” en Estados Unidos el pasado 19 de enero y que se espera que llegue a las pantallas de cine el 1 de enero de 2026 en México y otras parte de Latinoamérica.

¿Quiénes fueron las últimas parejas de Christian Pulisic y Syndey Sweeney?

El futbolista estadounidense Christian Pulisic ha sido vinculado públicamente en una relación con la golfista profesional Alexa Melton, con quien fue visto en varias apariciones públicas y publicaciones en redes sociales desde 2024 y 2025. Melton es una golfista profesional estadounidense y la relación ha sido cubierta por medios deportivos en el contexto de sus carreras compartidas en el deporte.

La actriz fue novia y luego comprometida con el productor y empresario Jonathan Davino, con quien mantuvo una relación de largo plazo iniciada en 2018 y compromiso anunciado en 2022. Sweeney y Davino terminaron su relación y su compromiso a principios de 2025. Tras su separación de Davino, Sweeney fue relacionada sentimentalmente con el ejecutivo musical Scooter Braun a mediados y finales de 2025 en varias publicaciones de entretenimiento; no obstante, esta relación fue descrita como casual o especulativa, sin confirmación formal de pareja estable.