¿Dónde vive Carlos Slim en CDMX? así es la sorprendente mansión del hombre más rico de México

Cuando se piensa en la fortuna de Carlos Slim Helú, lo lógico sería imaginar palacios gigantes, techos dorados y caprichos arquitectónicos. Pero la realidad en la vivienda que posee en CDMX es otra historia.

El empresario vive actualmente en Lomas de Chapultepec, una de las zonas más exclusivas, seguras y tradicionales de la capital.

Este barrio es conocido por albergar a familias de alto poder adquisitivo, con calles arboladas, vigilancia constante, extrema limpieza y cercanía a importantes corredores corporativos.

Sin embargo, su residencia rompe el molde de la zona, la cual prioriza el lujo exagerado. Se podría decir que es una casa pensada para la vida cotidiana, no para presumirse.

Así es la mansión de Carlos Slim

A diferencia de otras residencias millonarias, su hogar principal es de un solo nivel, lo que facilita la movilidad y privilegia los espacios amplios y prácticos.

Cuenta con seis habitaciones, diseñadas para mantener la cercanía familiar. De hecho, el propio empresario ha compartido que evitó una casa demasiado grande para no separar a sus hijos.

Arte, historia y cultura

La casa alberga una impresionante colección artística con obras de figuras como El Greco, Rodin y Pissarro, además de piezas religiosas y arte mexicano.

Jardines que la rodean

El exterior también juega un papel clave. La propiedad tiene amplios jardines con vegetación, esculturas y bonsáis, creando un ambiente de calma dentro de una de las ciudades más movidas del mundo.

Casa de Carlos Slim Lomas de Chapultepec, CDMX

Una mansión que refleja su filosofía de vida

Más que una propiedad, la casa de Carlos Slim es una extensión de su forma de pensar. El magnate ha construido uno de los imperios económicos más grandes del mundo, pero en casa mantiene una lógica distinta:

Evitar lo innecesario

Priorizar la familia

Apuesta por la funcionalidad

Su residencia en Lomas de Chapultepec es el reflejo perfecto de esa visión: discreta, eficiente y personal.

De la Condesa a Lomas

Antes de instalarse en una de las zonas más exclusivas de la capital, Slim creció en la colonia Condesa, un barrio con historia y tradición en la CDMX.

Un dato curioso es que el ingeniero aún conserva la casa de su infancia, lo que muestra un rasgo poco común entre millonarios: el apego a sus raíces.

Antigua casa de Carlos Slim: Lomas de Chapultepec, CDMX

¿Tiene otras mansiones? Sí, pero hay una favorita

Aunque cuenta con múltiples propiedades, incluso en otros países, incluida una lujosa mansión en Nueva York, su residencia principal sigue siendo la de la Ciudad de México.