Escándalo en la ANDA: Alejandra Ley denuncia violencia de género y busca apoyo directo de Sheinbaum La actriz de “La Oficina”, Alejandra Ley, denuncia violencia de género en la ANDA y pide apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum (@alejandraleytv)

En medio de la polémica en la que se encuentra envuelta la ANDA tras sus elecciones, la actriz de “La Oficina”, Alejandra Ley, denuncia violencia de género dentro de la asociación y pide ayuda a la presidenta Claudia Sheinbaum.

A través de un video publicado en redes sociales, la actriz y comediante Alejandra Ley, conocida por su reciente participación en “La Oficina” como Abi “La Neni”, solicitó el apoyo de Citlalli Hernández, titular de la Secretaría de la Mujer, y de la presidenta Claudia Sheinbaum, denunciando violencia de género dentro de la ANDA.

De acuerdo con Alejandra Ley, los directivos de la Asociación Nacional de Actores (ANDA) estarían realizando actos de acoso contra la actriz Aleyda Gallardo, quien en días recientes ha denunciado presuntas irregularidades en las elecciones que se llevaron a cabo en la asociación.

“Si nos pueden apoyar Citlalli Hernández, hasta la doctora Claudia Sheinbaum. Ya no debemos permitir que a las mujeres nos acosen de la manera en la que lo han hecho con Aleyda. Es un comité ejecutivo completo, todo el gobierno de la ANDA, todos los dirigentes de este sindicato en contra de una persona, que lo único que ha hecho es poner orden y cuidar el dinero de nuestro sindicato”, fue lo expresado por la actriz en redes sociales.

Al respecto, no se ha pronunciado la mandataria Claudia Sheinbaum; sin embargo, Citlalli Hernández contestó en los comentarios del video que ya se estaba poniendo en contacto para darle seguimiento al caso.

Estas declaraciones se suman a la polémica que rodea a la ANDA tras sus recientes elecciones, donde diferentes actores han denunciado supuestas irregularidades en la forma en la que se realizaron las votaciones.

¿Qué está pasando en la ANDA?

Del 23 al 27 de marzo, la ANDA llevó a cabo elecciones para elegir a los directivos del periodo 2026-2030, en las que resultó ganadora la planilla Rosazul, quedando como nuevo secretario general el actor Omar Fierro.

En estas elecciones también participó como candidata al mismo puesto la actriz Aleyda Gallardo con la planilla Ámbar, quien ha solicitado que las votaciones se vuelvan a realizar tras denunciar irregularidades debido a que el proceso fue en línea.

A pesar de lo señalado por Aleyda Gallardo, la ANDA ha comunicado que la toma de protesta y posesión de los nuevos directivos electos se llevará a cabo el próximo sábado 11 de abril de 2026.