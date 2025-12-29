Tendencias

Descubre las cinco panaderías de la CDMX que destacan por sus roscas de reyes, con sabor, tradición y la preferencia de los capitalinos.

Estas panaderías tienen las mejores roscas de Reyes en la CDMX, según Google Maps.

Por Edgar Cruz
Estas panaderías tienen las mejores roscas de Reyes en la CDMX, según Google Maps.
Estas panaderías tienen las mejores roscas de Reyes en la CDMX, según Google Maps. Te compartimos el horario y la ubicación para que no te quedes sin tu rosca de Reyes. (Google Maps)

Ya casi terminan las vacaciones del Guadalupe-Reyes, y para cerrar las fiestas decembrinas no puede faltar la tradicional Rosca de Reyes, una celebración de origen español que simboliza unión y tradición.

En la Ciudad de México, la temporada de roscas de reyes se vive con intensidad y pasión por la tradición.

Entre la vasta oferta de panaderías, cinco nombres destacan por su calidad.

A continuación te compartimos el top cinco de las mejores panaderías para comprar tu rosca de Reyes este seis de enero (o incluso antes), según Google Maps.


Top cinco: las mejores roscas de Reyes en la CDMX, según Google Maps.

Pastelería Ideal – El templo clásico del sabor

Ubicada en República de Uruguay 74, en el Centro Histórico, se mantiene como un clásico que nunca falla. Con más de 17 mil reseñas en Google y una calificación de 4.6 estrellas, su rosca de reyes se ha convertido en un referente.

Los clientes elogian la masa esponjosa y la justa proporción de frutas cristalizadas, además de su precio accesible. “La rosca que recuerda a la infancia”, comentan quienes regresan cada año.

Panadería Rosetta – La joya artesanal de la Roma

En Colima 179, Roma Norte, Rosetta sorprende con un enfoque artesanal y sabores delicados. Su rosca de reyes ligera, con aromas que enamoran, ha ganado 4.5 estrellas.

Los comensales destacan la frescura y el equilibrio de la receta, muchos la consideran la mejor opción para quienes buscan un toque gourmet sin perder la tradición.

Pastelería Suiza – La vieja confiable

Parque España 7, Roma Norte, alberga esta panadería con historia. Con 4.4 estrellas, conserva un estilo clásico y familiar.

Su rosca de nata es suave y dorada, evocando recuerdos de infancia.

Los clientes recomiendan su textura y sabor, considerándola una de las mejores opciones tradicionales en la ciudad.

La Palma – Calidad y barrio

En Av. Arcos de Belén 63, Colonia Centro, La Palma combina calidad y cercanía con el barrio.

Su rosca esponjosa y equilibrada ha ganado la preferencia de los vecinos, quienes destacan la frescura del pan y el trato amable del personal.

Con 4.5 estrellas, esta panadería es un punto de referencia para quienes buscan un sabor consistente y confiable.

Pilarica Karsapan – Tradición con un toque moderno

Calle López 77, Colonia Centro, se ha posicionado como un clásico moderno. Con 4.5 estrellas, los clientes valoran su pan de levadura aromático y equilibrado, ideal para disfrutar con un café caliente.

La atención constante y la calidad de sus roscas hacen que muchos vuelvan cada temporada.

Para quienes buscan variedad, también destacan nombres como Susy Pastry and Sons, Pan Tastica y Amado, con propuestas innovadoras que van desde panes creativos hasta versiones gourmet de la tradicional rosca de reyes.

Sin embargo, la recomendación general es acudir temprano o reservar, pues la demanda supera la oferta y estas delicias suelen agotarse antes del 6 de enero.

Para finalizar te compartimos un tip local: este tipo de panaderías suelen agotar sus roscas antes del 6 de enero, ¡así que vale la pena ir temprano o incluso reservar si es posible!


Tendencias