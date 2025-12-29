Estas panaderías tienen las mejores roscas de Reyes en la CDMX, según Google Maps. Te compartimos el horario y la ubicación para que no te quedes sin tu rosca de Reyes. (Google Maps)

Ya casi terminan las vacaciones del Guadalupe-Reyes, y para cerrar las fiestas decembrinas no puede faltar la tradicional Rosca de Reyes, una celebración de origen español que simboliza unión y tradición.

En la Ciudad de México, la temporada de roscas de reyes se vive con intensidad y pasión por la tradición.

Entre la vasta oferta de panaderías, cinco nombres destacan por su calidad.

A continuación te compartimos el top cinco de las mejores panaderías para comprar tu rosca de Reyes este seis de enero (o incluso antes), según Google Maps.





Top cinco: las mejores roscas de Reyes en la CDMX, según Google Maps.

Pastelería Ideal – El templo clásico del sabor

Ubicada en República de Uruguay 74, en el Centro Histórico, se mantiene como un clásico que nunca falla. Con más de 17 mil reseñas en Google y una calificación de 4.6 estrellas, su rosca de reyes se ha convertido en un referente.

Los clientes elogian la masa esponjosa y la justa proporción de frutas cristalizadas, además de su precio accesible. “La rosca que recuerda a la infancia”, comentan quienes regresan cada año.

Panadería Rosetta – La joya artesanal de la Roma

En Colima 179, Roma Norte, Rosetta sorprende con un enfoque artesanal y sabores delicados. Su rosca de reyes ligera, con aromas que enamoran, ha ganado 4.5 estrellas.

Los comensales destacan la frescura y el equilibrio de la receta, muchos la consideran la mejor opción para quienes buscan un toque gourmet sin perder la tradición.

Pastelería Suiza – La vieja confiable

Parque España 7, Roma Norte, alberga esta panadería con historia. Con 4.4 estrellas, conserva un estilo clásico y familiar.

Su rosca de nata es suave y dorada, evocando recuerdos de infancia.

Los clientes recomiendan su textura y sabor, considerándola una de las mejores opciones tradicionales en la ciudad.

La Palma – Calidad y barrio

En Av. Arcos de Belén 63, Colonia Centro, La Palma combina calidad y cercanía con el barrio.

Su rosca esponjosa y equilibrada ha ganado la preferencia de los vecinos, quienes destacan la frescura del pan y el trato amable del personal.

Con 4.5 estrellas, esta panadería es un punto de referencia para quienes buscan un sabor consistente y confiable.

Pilarica Karsapan – Tradición con un toque moderno

Calle López 77, Colonia Centro, se ha posicionado como un clásico moderno. Con 4.5 estrellas, los clientes valoran su pan de levadura aromático y equilibrado, ideal para disfrutar con un café caliente.

La atención constante y la calidad de sus roscas hacen que muchos vuelvan cada temporada.

Para quienes buscan variedad, también destacan nombres como Susy Pastry and Sons, Pan Tastica y Amado, con propuestas innovadoras que van desde panes creativos hasta versiones gourmet de la tradicional rosca de reyes.

Sin embargo, la recomendación general es acudir temprano o reservar, pues la demanda supera la oferta y estas delicias suelen agotarse antes del 6 de enero.

