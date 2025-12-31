Resultados Lotería Nacional 31 de diciembre 2025: ganadores del Sorteo Magno 390

Sorteo Magno 390 de este 31 de diciembre de 2025 Foto: Lotería Nacional

El Sorteo Magno número 390 de la Lotería Nacional se celebró este miércoles 31 de diciembre en medio de una gran expectativa por los millonarios premios que reparte. Los tradicionales Niños Gritones anunciaron los números ganadores que hoy cambiaron el destino de muchos participantes.

En esta edición especial, la Lotería Nacional dedicó el sorteo a la conmemoración del fin de año 2025 y a la llegada del Año Nuevo 2026. En Crónica nos emociona cumplir un año más con ustedes. Por ello, les dejamos, como cada sorteo, los resultados de este día.

¿De cuánto es el premio mayor de la Lotería Nacional del 31 de diciembre?

El Sorteo Magno se distingue por ofrecer algunos de los premios más altos del calendario de la Lotería Nacional. En esta ocasión, el premio mayor alcanzó los 104 millones de pesos para quienes adquirieron las cuatro series completas del billete.

Transmisión en vivo: resultados del Sorteo Magno 390 del 31 de diciembre

La transmisión en vivo se realizó en la Lotería Nacional a través de su canal oficial de YouTube.

Números ganadores del Sorteo Magno 390

A continuación, te presentamos los principales números ganadores del sorteo magno:

¿A qué hora fue el Sorteo Magno 390 de la Lotería Nacional del 31 de diciembre?

La cita con la suerte comenzó a las 20:00 horas, tiempo del centro de México. Como ya es tradición, el sorteo se llevó a cabo en el Salón de Sorteos de la Lotería Nacional en la capital del país.

¿Dónde consultar el Sorteo Magno 390 de la Lotería Nacional?

Para quienes no pudieron seguir la transmisión en directo, la Lotería Nacional ofrece distintas alternativas oficiales para revisar los resultados del Sorteo Magno 390. Los participantes pueden acudir a los expendios autorizados para comprobar sus boletos o ingresar al sitio web oficial, donde un verificador digital confirma en segundos si un número resultó premiado.

También es posible consultar la lista de ganadores a través de las redes sociales y plataformas digitales de la institución, lo que facilita el acceso a la información de manera rápida y segura.

Si participaste en el Sorteo Magno 390 de la Lotería Nacional del 31 de diciembre de 2025, revisa tus números lo antes posible, pues podrías ser uno de los afortunados ganadores de los premios millonarios repartidos en esta edición.