¿No sonó la Alerta Sísmica en tu celular? Así debes configurar tu teléfono para recibirla

Tras el sismo de magnitud 6.5 del 2 de enero de 2026, miles de usuarios reportaron que su celular no emitió la Alerta Sísmica. Aunque la señal efectivamente fue enviada por la mayoría de las antenas de telefonía, no todos los dispositivos la recibieron, principalmente por su configuración interna o por la cobertura de red.

¿Por qué podría no haber sonado en tu celular?

La ATDT explicó que aunque el sistema funcionó en la mayoría de los casos, hay varias razones por las cuales tu teléfono puede no haber activado la alerta:

Falta de señal móvil: El teléfono debe tener conexión a una red 2G, 3G, 4G o 5G. Si no hay cobertura, no llegará la alerta.

El teléfono debe tener conexión a una red 2G, 3G, 4G o 5G. Si no hay cobertura, no llegará la alerta. Celular apagado: Los dispositivos apagados no pueden recibir la notificación.

Los dispositivos apagados no pueden recibir la notificación. Configuración de alertas de emergencia desactivada: Si no tienes habilitadas las opciones correspondientes en ajustes, el teléfono no mostrará ni emitirá sonido para la alerta.

Además, durante simulacros anteriores se concluyó que algunos modelos antiguos o con software anterior a marzo de 2023 podrían no ser compatibles con este sistema de alertamiento, aunque son un porcentaje reducido de teléfonos.

Cómo activar la alerta sísmica en tu celular

Para asegurarte de que tu teléfono reciba la alerta sísmica cuando ocurra un sismo real o simulacro, sigue estas configuraciones según tu sistema operativo:

En Android

Ve a Ajustes. Selecciona Notificaciones. Entra a Ajustes avanzados. Activa Alertas de emergencia inalámbricas o similar. Asegúrate de marcar todas las opciones disponibles.

En iPhone

Abre Configuración. Entra a Notificaciones. Desplázate hasta Alertas gubernamentales (ubicadas al final). Activa todas las opciones de alertas de emergencia disponibles.

Esta configuración permite que aunque el teléfono esté en modo silencio o bloqueo, pueda sonar y mostrar la notificación de alerta cuando se emite una advertencia.

¿Qué hacer si aún no recibes la alerta?

Si tu teléfono sigue sin recibir las alertas tras verificar los ajustes, las autoridades recomiendan: