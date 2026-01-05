Bar Oriente cumple 8 años y lo celebra a lo grande en CDMX

Vida nocturna en CDMX Especial

Hay aniversarios que se sienten más que se celebran. Así se vive el octavo cumpleaños de Bar Oriente, un espacio que desde 2017 ha tejido lazos entre la escena electrónica local e internacional, y que este diciembre transformó su pista de baile en un festejo que dura todo un mes.

Más que un club nocturno, Bar Oriente se ha consolidado como un refugio cultural y punto de encuentro para quienes buscan algo más que un antro tradicional: una atmósfera sonora cuidada, una comunidad apasionada por la música y una experiencia íntima que va más allá del simple “salir a bailar”. Su capacidad para reinventarse y mantenerse relevante frente a los vaivenes de la vida nocturna le ha permitido resistir incluso tras la pausa que provocó la pandemia, regresando con fuerza y con una identidad propia.

La celebración de este aniversario no se concentra en una sola noche; es un festival extendido que se despliega desde el 3 hasta el 31 de diciembre, con un cartel cuidadosamente curado que refleja tanto la diversidad como la vitalidad de la música electrónica y el indie electrónico actual. Con capacidad para unas 450 personas distribuidas en tres niveles, el club recibe artistas de distintos rincones y sonidos, desde productores consagrados hasta talentos en ascenso.

Vida nocturna en CDMX Especial

Entre los nombres que han pasado o están programados destacan figuras como Myd, con su mezcla ecléctica de house y electrónica, o proyectos como Girl Ultra, que entre beats y melodías exploran territorios cercanos al indie dance. También forman parte del line-up propuestas como Joy Anonymous, Fckers y Clubz, artistas que parecen hablar el mismo idioma de una pista vibrante y participativa.

Lo que distingue a Bar Oriente no es solo la música: es su capacidad para crear comunidad, ofrecer experiencias memorables y convertirse en un lugar donde los recuerdos se tejen entre mezclas, amistades y noches que parecen no terminar. Ha sido escenario para sesiones inolvidables de figuras esenciales del house y el French touch, y al mismo tiempo ha apoyado a colectivos y talentos mexicanos que hoy empujan la escena local hacia nuevos horizontes.

Este diciembre, más que un aniversario, Bar Oriente propone una mirada al futuro: una fiesta prolongada, un espacio donde la música, la memoria colectiva y la resistencia cultural se encuentran bajo un mismo techo, noche tras noche.