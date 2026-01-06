Harry Styles podría regresar con nueva gira mundial en verano de 2026, esto es lo que se sabe

Rumores advierten un pronto regreso de Harry Styles a la industria musical Después de que Harry Styles publicara un video tocando el piano, los rumores estallaron en redes sociales ante un posible regreso del artista británico para este 2026.

El éxito masivo que alguna vez envolvió a la agrupación británica de chicos, One Direction, continuó orbitando las carreras solitarias de los integrantes; entre ellos, Harry Styles destacó sobre sus compañeros con exitosos sencillos que se posicionaron primer lugar en distintas listas de la industria musical, tales como As it Was o Sign of the Times.

A pesar del rotundo éxito de su carrera en solitario, Styles decidió descansar de la composición y los álbumes de estudio desde el año 2022, mientras que sus presentaciones en vivo finalizaron el mes de julio del 2023, hace casi tres años.

¿Harry Styles se retiró de la música?

No, el artista de música pop británica no se ha retirado de la industria musical, no obstante, ha dedicado parte de su tiempo a interpretar papeles actorales en la pantalla grande, así como lidera negocios de bienestar y belleza bajo el nombre Pleasing.

Tras haber compuesto tres álbumes en el periodo de 2019 hasta 2022, Styles tomó una pausa de la composición después de su último álbum liberado al público, Harry’s House, e incluso sus redes sociales experimentaron una inactividad considerable, pues se limitó a compartir durante el 2024 algunas de sus presentaciones que tuvo el año anterior a ése.

En el lapso de 2022 hasta el día de hoy, Harry Styles no ha dado información oficial de encontrarse componiendo nueva música, tampoco ha comunicado que tenga planes de futuros trabajos actorales; sin embargo, la última semana de diciembre sorprendió a sus fans al estrenar un video de su tema ‘Forever, Forever’, levantando inmediatamente los rumores acerca de un posible regreso a la música este nuevo año.

¿Harry Styles lanzará su nuevo álbum este 2026?

Han pasado casi cuatro años desde que Styles lanzó su último álbum de estudio, Harry’s House, el cual contuvo éxitos como Matilda y Little Freak, destacando por mostrar un trabajo más personal e introspectivo, letras íntimas que fueron acompañadas por una melodía pop cálida influenciada por el soft rock.

A pesar del éxito obtenido con este álbum, Styles entró en su pausa más larga desde que comenzó su carrera de solista, pero los rumores en redes sociales y en la industria musical han señalado que este descanso finalmente llegará a su fin, pues especulaciones en el medio han indicado una próxima gira mundial para el verano de este 2026.

Estos rumores han sido fuertemente sostenidos desde la publicación del video oficial ‘Forever, Forever’, popular balada de su autoría que interpretó en su último recital del Love On Tour del año 2023; en este video, el cual proyecta su presentación a piano para el público, también se añade el mensaje final: “We Belong Together (Pertenecemos Juntos)”.

Fanáticas y fanáticos del cantante británico tomaron esta frase como una pista de su próximo regreso a la industria musical, por lo que se han mantenido expectantes de cualquier señal que Styles pueda dar a través de sus redes sociales.

Hasta el momento, el artista no ha pronunciado un retorno oficial, pero los rumores son suficientes para demostrar que el ex-miembro de One Direction forma parte importante de la música pop británica del momento, por lo que el público espera de él un regreso poderoso.