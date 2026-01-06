¿Trampa o ayuda?: PlayStation patenta tecnología de IA para asistir a jugadores “atorados” en niveles difíciles

IA en PlayStation Esta nueva inteligencia Artificial buscaría asistir a gamers cuando algún nivel se dificulte.

Desde hace décadas, múltiples juegos de video se hicieron famosos por el desarrollo de niveles que representaban un alto grado de dificultad para quienes los jugaban, situación que se remarcaba cuando no existían los “check-points” o memorias para guardar el progreso. Ahora, todo eso podría quedar atrás con la nueva inteligencia artificial de PlayStation, el “ghost player”, te decimos de qué se trata.

¿Qué es el ‘Ghost Player’ de PlayStation?

La Inteligencia Artificial se ha encargado de llegar a todos los ámbitos de nuestra vida y los videojuegos por su puesto que no son la excepción. Las herramientas de IA se han convertido, para muchas personas, en parte esencial del futuro de una de las industrias tecnológicas más importantes del mundo.

De acuerdo con múltiples medios especializados, PlayStation acaba de patentar una nueva IA que está diseñada para ayudar a las y los gamers cuando se encuentren en dificultades para superar un nivel o un momento del juego con alto grado de dificultad. Si la Inteligencia Artificial detecta que la persona ha fallado múltiples veces, se le ofrecerá a este “jugador fantasma” para ayudarle mostrando cómo es que se debe de hacer.

Esta función incluye múltiples modos posibles: historia, combate, exploración y juegos completos. Por ejemplo, el modo combate podría mostrarte la mejor manera de derrotar a un enemigo, destacando los tiempos clave y patrones de ataque para que los repitas.

No obstante, también se ha mencionado que esta patente no es una garantía de que la herramienta llegue de forma definitiva al PlayStation 5 o futuras consolas de la empresa.

Uso de IA en videojuegos divide opiniones

Desde sus inicios, parte central de los juegos de video tiene que ver con el desafío que representa superarlos. Desde la frustración de ser comido por un fantasma en Pac-Man, pasando por los niveles de El Rey León en NES o los de de Cupheads y hasta la construcción de niveles “imposibles” con Super Mario Maker.

Algunos gamers están de acuerdo con el uso de Inteligencia Artificial en los videojuegos porque consideran que mejora la experiencia de juego. Argumentan que permite crear enemigos y personajes no jugables más realistas, mundos dinámicos que reaccionan a las decisiones del jugador y narrativas personalizadas. También ven la IA como una herramienta que puede optimizar el desarrollo, reducir errores y ofrecer contenidos más variados sin afectar directamente la jugabilidad.

En contraste, otros gamers rechazan su uso porque temen que la IA sustituya el trabajo creativo humano, especialmente de artistas, guionistas y diseñadores. También existe preocupación por prácticas como el uso de IA generativa para crear contenido sin consentimiento, la posible repetición de experiencias poco originales y el riesgo de que las compañías prioricen la automatización sobre la calidad, la ética y la innovación real en los videojuegos.