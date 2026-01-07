¡South Park llega a Fortninte!: así anunciaron la colaboración para este 9 de enero

South Park en Fortnite Fortnite y South Park confirman colaboración para este 2026; el crossover estará disponible a partir del viernes 9 de enero.

Recientemente se filtró y difundió información a través de redes sociales respecto a que el primer crossover con el que Fortnite recibiría este 2026 sería con la popular serie de animación South Park. Tras esto, la emoción de internautas y gamers se disparó, quienes esperaban ansiadamente la fecha de confirmación.

Este miércoles 7 de enero, desde sus cuentas en redes, la serie anunció finalmente la fecha oficial en la que esta colaboración comenzaría a estar disponible para usuarios y usuarias de Fortnite.

South Park x Fortnite: ¿Cuándo estará disponible y cuál será su costo?

Lo que inicialmente se especulaba que sería una colaboración breve entre la serie de animación para adultos y el videojuego, tratándose posiblemente de sólo una venta de paquete en la tienda, sorprendió a los y las fans de ambas franquicias, pues la colaboración será un nuevo evento de mini-temporada titulado ‘Born in Chaos’.

De acuerdo con el comunicado oficial y el trailer liberado esta tarde, South Park: Born in Chaos llegará esta semana, específicamente el viernes 9 de enero hasta el 5 de febrero de 2026, según información actualizada.

La mini-temporada en colaboración con el videojuego online presentará la historia del Profesor Caos (Butter), quien alterará la realidad gracias a la ‘Varita de la Verdad’ con el propósito de obligar a sus amigos, Stan, Kyle, Cartman y Kenny, a jugar con él Fortnite tras ser ignorado durante su primer gameplay.

A pesar de que aún no se da a conocer el costo oficial de la colaboración, internautas especulan que el precio del pase de batalla será de 1, 000 V-Bucks ($159 pesos aproximadamente), mientras que los paquetes de personajes podrían rondar los $300 pesos mexicanos.

‘Skins’ de South Park confirmadas para Fortnite

Una vez que se filtró la colaboración de la popular serie, ganadora del Emmy, y el popular videojuego online, seguidores y seguidoras de la isla basada en Hollywood consideraron que podría tratarse de un evento menor; sin embargo, el trailer oficial sacudió por completo las redes sociales.

PREPARE. FOR. CHAOS.



South Park is coming to Fortnite. 1.9.26 pic.twitter.com/QoDpD1slcE — South Park (@SouthPark) January 7, 2026

En éste, se muestra a los icónicos personajes de South Park conviviendo en un gameplay protagonizado por Butters, quien está jugando al famoso shooter antes de que el caos se apodere de la historia.

Como puede apreciarse en el avance, la colaboración ofrecerá cinco nuevas skins, añadiendo también al personaje Towelie (Toallín), el cual fungirá como acompañante durante la aventura.

Stan.

Kyle.

Kenny.

Cartman (quien contará con su icónico outfit, Awesomo-o 3000 ).

). Butters ( Professor Chaos ).

). Toallín (Sidekick).

Con este crossover, Fortnite se mantiene firme en su propósito de mostrar al público la flexibilidad de su catálogo, mostrándose como un videojuego también dirigido para adultos.