¿Quiénes son los dueños de Spotify y por qué artistas como Rubén Albarrán han llamado a boicotear la plataforma?

El boicot a Spotify Una decisión empresarial por parte del CEO de Spotify ha causado que distintos artistas retiren sus catálogos de la plataforma de música; se pronuncian contra la inversión de la empresa al desarrollo de tecnología para uso militar.

La Inteligencia Artificial se ha expandido a la mayor parte de, sino es que a todos, los sectores existentes de nuestra actualidad. Ha servido de herramienta de apoyo para las ciencias médicas y matemáticas, abriéndose paso también al escenario artístico en el que un actor puede ganar un Oscar usándola o sustituir animadores y paisajes, razones por las que artistas del medio no han tardado en pronunciarse en su contra.

La razón del boicot a Spotify, principal plataforma de música en el mundo, no está muy alejada del último caso, pues el CEO de la empresa realizó una inversión millonaria a Helsing, compañía dedicada al desarrollo de tecnología de defensa con inteligencia artificial... para uso militar.

En protesta, distintos grupos y artistas musicales —entre ellos, el compositor mexicano Rubén Albarrán— han decidido retirar sus catálogos de la plataforma como una expresión moral y de resistencia contra la decisión empresarial; el discurso que presentan, señala: “No queremos que nuestra música mate”.

Spotify: ¿Quiénes son sus fundadores y actuales dueños?

Daniel Ek, nacido en Suecia el 21 de febrero de 1983, fue un prodigio de la tecnología desde su juventud, únicamente usando computadoras del laboratorio de informática de su escuela secundaria o la de su casa familiar, de acuerdo al portal Forbes.

A los 18 años convirtió su equipo de 25 personas en una empresa, ya que las autoridades suecas “comenzaron a preguntarse de dónde venía todo el dinero”, situación por la que el gobierno se puso en contacto con él para cobrar todos los impuestos acumulados.

Cinco años después de esto, Ek alcanzó el éxito rotundo al convertirse en millonario al fundar una empresa de marketing online, Advertigo, que vendió a otra compañía sueca dedicada a lo mismo, TradeDoubler en 2005 por $1,25 millones (USD).

Durante ese año, Daniel experimentó un rumbo perdido en su vida, sintiéndose usado por otras personas e insatisfecho con el trabajo que realizaba. Debido a esto, decidió enfocarse en las únicas dos cosas que más le impresionaban en la vida: la tecnología y la música.

Con esta meta fija para su nuevo proyecto, se juntó con el cofundador de TradeDoubler, Martin Lorentzon, para desarrollar juntos Spotify en el año 2006, pero el lanzamiento de la plataforma se dio hasta el 2008, una vez que el desarrollo estuvo completo y los tratos con las discográficas se cerraron.

Actualmente, Ek y Lorentzon se mantienen a la cabeza de Spotify como co-fundadores y dueños del servicio que cuenta con el 36% del mercado de la música por streaming, superando a sus rivales Apple y Amazon.

La inversión millonaria de Spotify al desarrollo de armas con uso de IA

En junio de 2025, se reveló que Daniel Ek, a través de su firma Prima Materia, lideró una ronda de financiamiento por alrededor de 600 millones de euros (cerca de $700 millones USD) hacia Helsing, empresa europea que desarrolla drones de combate y software de inteligencia artificial militar.

Helsing fue fundada en el año 2021 por tres emprendedores alemanes, Torsten Reil, Niklas Köhler y Gundbert Scherf —excomisionado del Ministerio de Defensa alemán—, con el propósito de diseñar programas capaces de analizar y combinar datos de sensores infrarrojos, cámaras, radares y sonares montados en vehículos de combate.

Ésta no es la primera ocasión que Daniel Ek invierte en la tecnología militar, pues en 2021 realizó su primer financiamiento a la empresa con una inversión de 100 millones de dólares a través de Prima Materia, firma que ha liderado —junto a otras inversionistas institucionales como Lightspeed Venture Partners y Accel— la financiación de Helsing desde entonces.

¿Por qué los artistas están retirándose de Spotify?

El enfoque que Ek ha tomado en la industria bélica provocó protestas de artistas en Spotify desde el 2021, tras la primera inversión, provocando que músicos como Darren Sangita y Skee Mask se retiraran de la plataforma.

Ahora, tras ser revelado que Daniel Ek realizó otra inversión millonaria al desarrollo de tecnología IA para uso militar, grupos como Deerhoof, Xiu Xiu, King Gizzard & the Lizard Wizard y voces mexicanas como Rubén Albarrán, integrante de Café Tacvba, levantaron la voz contra el peligroso rumbo en las decisiones de la empresa.

“Como músicos, tenemos que ponernos del lado correcto de la historia… esto es una guerra contra la humanidad”, expresó Albarrán a través de un video en su cuenta de Instagram el día 12 de julio de 2025.

Por su parte, el co-fundador y todavía CEO de Spotify, Daniel Ek, declaró al Financial Times que “está bien” ser criticado por su decisión de invertir en la tecnología militar, ya que se siente “totalmente convencido de que es lo correcto para Europa”.

A pesar de que el movimiento todavía es minoritario, las voces de artistas, así como de usuarios y usuarias de la plataforma, han levantado el ruido respecto al conflicto moral que esta situación presenta: ¿cuándo dejó el arte de ser una herramienta de libertad, para convertirse en el financiador de la guerra?