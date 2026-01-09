Mono araña ataca a una mujer en plena tienda en Chiapas

Mono araña ataca a una mujer dentro de una tienda en Chiapas El momento quedó grabado por cámaras de seguridad; autoridades de salud atendieron a la víctima. (@soyluisgabriel1)

El pasado jueves 8 de enero, un mono araña se escapó de la casa de una vecina en la localidad de Comitán, en el estado de Chiapas, y atacó a una mujer que se encontraba dentro de una tienda de abarrotes. El momento del ataque quedó registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento.

De acuerdo con las imágenes, el mono —que era mascota de una vecina— caminó por la calle, subió a un automóvil estacionado y desde ahí ingresó directamente a la tienda, ubicada a corta distancia del lugar.





En el video difundido en redes sociales se observa cómo el mono araña escala un vehículo, cruza la calle y entra a una tienda de abarrotes que se encontraba abierta.

Segundos después, una niña ingresa al establecimiento sin percatarse de la presencia del animal, para que instantes más tarde se escuchen gritos y la menor sale corriendo en busca de ayuda, seguida por una mujer que también estaba en el lugar.

En las imágenes captadas por la cámara de seguridad del interior se aprecia la entrada de una persona que, presuntamente, es la dueña del mono araña, quien ya lo estaba buscando.

Tras el ataque, el animal sale por el mostrador mientras se escuchan los gritos de otra mujer a la que se acercó de forma repentina.

Posteriormente, aparece la víctima mostrando su mano lesionada y reclamando a la dueña: “Mire usted cómo me desgarró la mano”, se escucha en el video difundido por Luis Gabriel Velázquez.

Al notar la gravedad de la herida, la propietaria del mono responde visiblemente sorprendida: “Lo voy a encerrar, ahorita regreso para verla”, antes de salir del establecimiento.

¿Qué pasó con la mujer atacada por el mono araña?

La Secretaría de Salud del Estado atendió el llamado de auxilio y, en coordinación con personal de Zoonosis de la Jurisdicción Sanitaria Número 3, brindó atención médica inmediata a la víctima.

De acuerdo con las autoridades, la mordedura pudo haber provocado un desangrado severo de no haber sido atendida de manera oportuna, por lo que la intervención médica fue clave para evitar complicaciones mayores.