¡Era hoy! ¿Por qué no se estrenó el GTA VI este 26 de mayo como se había anunciado?

La larga espera por Grand Theft Auto VI continúa. Rockstar Games decidió mover la fecha de lanzamiento, argumentando que necesitan más tiempo para perfeccionar el videojuego. (Favorisxp)

El próximo lanzamiento de Grand Theft Auto VI sigue provocando incertidumbre entre los fanáticos, pues el estreno que se ha postergado en múltiples ocasiones, parece no tener certeza de una fecha definitiva.

Hace poco más de un año, la desarrolladora de videojuegos Rockstar Games anunció a través de redes sociales que tenían previsto el día de hoy, 26 de mayo, para su lanzamiento.

Grand Theft Auto VI is now set to release on May 26, 2026. https://t.co/YgaIn1cYc8 pic.twitter.com/cyeK7GM6Ob — Rockstar Games (@RockstarGames) May 2, 2025

“El lanzamiento de Grand Theft Auto VI está previsto para el 26 de mayo de 2026.

Lamentamos mucho tardar más de lo esperado. El interés y la emoción que rodean a un nuevo Grand Theft Auto ha sido realmente alentador para todo el equipo. Queremos darles las gracias por el apoyo y la paciencia mientras trabajamos para terminar el juego.

Con el lanzamiento de cada título, nuestro objetivo siempre ha sido intentar superar sus expectativas, y Grand Theft Auto VI no es una excepción.Esperamos que comprendan que necesitamos este tiempo extra para ofrecerles el nivel de calidad que esperan y se merecen.

Estamos deseando compartir más información con ustedes muy pronto.

Atentamente,

Rockstar Games"

Sin embargo, en Noviembre de 2025 emitieron de nueva cuenta otro comunicado donde anunciaron que, postergarían la fecha de salida para el 19 de noviembre de este año.

Hi everyone,



Grand Theft Auto VI will now release on Thursday, November 19, 2026.



We are sorry for adding additional time to what we realize has been a long wait, but these extra months will allow us to finish the game with the level of polish you have come to expect and… pic.twitter.com/yLX9KIiDzX — Rockstar Games (@RockstarGames) November 6, 2025

“Hola a todos,

El lanzamiento de Grand Theft Auto VI se estrenará el jueves 19 de noviembre de 2026.

Lamentamos agregar tiempo adicional a lo que nos damos cuenta de que ha sido una larga espera, pero estos meses adicionales nos permitirán terminar el juego con el nivel de pulido que has llegado a esperar y merecer“.

¿Por qué se ha atrasado tanto el estreno de GTA VI?

De acuerdo con declaraciones de Take Two Interactive, dueña de la franquicia de Grand Theft Auto, la demora del estreno responde a la necesidad que existe de pulir todos los detalles con respecto a juego, detectar posibles deficiencias y asegurarse de que el título ofrecerá la mejor experiencia a los usuarios.

Califican estos retrasos como algo fuera de lo común, pues de acuerdo con declaraciones del CEO de Take Two, históricamente, han sido muy buenos cumpliendo con los plazos de estrenos fijados.

Rumores sobre otro movimiento en la fecha de estreno

Las especulaciones sobre una nueva recalendarización de juego no se han hecho esperar. De acuerdo con algunos foros de internet especializados en videojuegos, existen rumores de juntas entre los desarrolladores e inversores para mover la fecha de estreno hasta el 2027, sin embargo, no han habido declaraciones oficiales por parte de Rockstar Games ni Take Two Interactive.