Fallece Mario Cid, primer actor del cine mexicano y padre de Mara Escalante

Fallece Mario Cid, primer actor Especial

El mundo del espectáculo mexicano está de luto. El reconocido actor, guionista y director Mario Chávez García Cid, mejor conocido como Mario Cid, falleció este 11 de enero de 2026 a los 93 años de edad, dejando una profunda huella en el cine, teatro y televisión de México. Su muerte fue confirmada por la Asociación Nacional de Actores (ANDA), que lamentó la partida de uno de sus socios honorarios y expresaron sus condolencias a familiares, amigos y colegas.

¿Quién fue Mario Cid?

Mario Cid nació el 27 de junio de 1932, en Tampico, Tamaulipas, y desde muy joven supo que su destino estaba ligado a las tablas y a la pantalla. Su carrera inició como extra en películas como Al compás del rock and roll y Locos peligrosos, pero con el tiempo se consolidó como un actor versátil capaz de moverse con soltura entre géneros populares como la acción, el drama y el entretenimiento familiar.

Con más de seis décadas de trayectoria, Cid participó en más de 150 producciones cinematográficas, así como en proyectos de televisión que marcaron época. Su presencia recurrente en el cine mexicano popular, incluyendo títulos como El Águila negra en la ley de los fuertes, El tigre de Santa Julia, El diablo en persona y Los hijos del condenado, lo posicionó como uno de los intérpretes más respetados y queridos por el público.

La versatilidad de Mario Cid no se limitó a la actuación. A lo largo de su vida profesional también incursionó con éxito como guionista y director, tareas en las que demostró un entendimiento profundo del oficio. Escribió y dirigió varias obras cinematográficas y teatrales, como Esta y l’otra con un solo boleto, Mauro el mojado y El vuelo de la muerte, consolidando así una faceta creativa que enriqueció el cine nacional.

Además de su trabajo detrás de cámaras, Cid participó como actor de doblaje, otro campo en el que se entregó con la misma pasión que caracterizó toda su carrera, aportando su voz y presencia a múltiples historias que forman parte del imaginario cultural de varias generaciones.

No obstante, a Mario también se le recuerda por ser padre a actriz, comediante, productora y escritora Mara Escalante, conocida por sus personajes icónicos como Doña Lucha en María de todos los Ángeles.

Mara Escalante aún no ha emitido un mensaje público sobre el fallecimiento de su padre, aunque se espera que en los próximos días comparta sus palabras. En este sentido, la causa de su fallecimiento aún no ha sido revelada.