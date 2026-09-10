Pepsi evoluciona como bebida ¿Cómo es la nueva presentación de esta bebida?

Pepsi El nuevo producto incorpora más burbujas, pequeñas y abundantes. (Pepsi)

Pepsi lanza Pepsi Extra Fizz, una nueva propuesta que incorpora más burbujas, pequeñas y abundantes, para generar una sensación de frescura más intensa y prolongada, sin cambiar el sabor original de Pepsi.

¿Cómo es la nueva presentación de Pepsi?

Con ella, Pepsi busca evolucionar la experiencia desde el primer sorbo, manteniendo el sabor que los consumidores reconocen y disfrutan.

Para PepsiCo, los gustos, las preferencias y los momentos de consumo de las personas van cambiando, e identificar oportunidades para crear experiencias relevantes a través de sus marcas es el eje central de lo que hacemos. La marca Pepsi explora el papel que desempeña la frescura en la experiencia de disfrutar un refresco y cómo el burbujeo contribuye a esa sensación.

A partir de esta oportunidad, Pepsi desarrolló una nueva opción que busca hacer más intenso y prolongado ese primer momento de frescura, manteniendo al mismo tiempo el sabor original que los consumidores reconocen y disfrutan. Así nace Pepsi Extra Fizz.

En México, el refresco de cola forma parte naturalmente de los momentos de comida, particularmente alrededor de la comida urbana y de sabores intensos, como los picantes y especiados.

Por eso, Extra Fizz también llega a la mesa para conectar esta nueva experiencia con momentos que forman parte de la vida cotidiana de los consumidores.

“En Pepsi estamos constantemente escuchando a nuestros consumidores para entender qué buscan en sus momentos de consumo. Identificamos que la frescura es una parte importante de la experiencia de disfrutar un refresco y que las burbujas tienen un papel relevante en ella. Esto nos llevó a explorar cómo podíamos capturar esa experiencia y presentar esta propuesta diferente, sin perder aquello que hace reconocible a Pepsi”, señaló Rainer Strauss, Director de Marketing de Pepsi.

Llevar el Fizz a la mesa

De esta conexión nace Fizz Comidas, una campaña que lleva Pepsi Extra Fizz al territorio de la gastronomía mexicana y explora cómo la experiencia de burbujeo puede acompañar diferentes sabores, platillos y momentos de consumo.

PepsiCo ha trabajado de cerca con la gastronomía mexicana, particularmente con la comida urbana, entendiendo el papel que las bebidas de cola tienen en momentos donde las personas comen, se reúnen y comparten. Estudios de consumidor muestran además una afinidad entre Pepsi y comidas que contienen especias o picante, así como con diferentes opciones de comida callejera, una asociación que ya forma parte de estos momentos.

‘Zague’ es parte de la nueva imagen de la marca

Con Luis Roberto Alves “Zague” como figura principal, Fizz Comidas presenta Extra Fizz junto a algunos de los platillos y sabores que forman parte de la comida cotidiana en México, como tacos de suadero, tortas de tamal, chorizo y milanesa, tostilocos y cecina de Yecapixtla, entre otros.

“Para Pepsi, la comida es mucho más que un momento de consumo: es parte de cómo nos reunimos, compartimos y disfrutamos. Extra Fizz nos permite explorar esta relación desde una nueva perspectiva. Con Fizz Comidas queremos llevar Extra Fizz a esos momentos y explorar qué pasa cuando el burbujeo se encuentra con los sabores que forman parte de nuestra gastronomía”, agregó Strauss.

Fizz Comidas forma parte de la manera en que PepsiCo México busca conectar sus marcas con los gustos, hábitos y momentos de los consumidores. Extra Fizz representa esta visión desde un producto que parte del entendimiento del consumidor y encuentra en la gastronomía, el entretenimiento y el deporte espacios culturalmente relevantes para llevar nuevas experiencias a la vida cotidiana.

Pepsi Extra Fizz ya está disponible para su compra e invita a los consumidores a descubrir una nueva experiencia de burbujeo, con una sensación de frescura más intensa y prolongada, manteniendo el sabor original de Pepsi.