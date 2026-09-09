Números ganadores Melate, Revancha y Revanchita 4263: resultados del sorteo del miércoles 9 de septiembre

Melate, Revancha y Revanchita Números ganadores 9 de septiembre (Crónica Digital)

Ya están disponibles los resultados del Sorteo Melate, Revancha y Revanchita 4263, que mantuvo la expectativa alta por la bolsa acumulada; por ello miles de participantes estuvieron pendientes de los números ganadores de de este miércoles 9 de septiembre

Transmisión en vivo: resultados del sorteo Melate 4263

La Lotería Nacional publicó la transmisión oficial en su canal institucional de YouTube, donde quedó disponible la edición Melate 4263 para quienes deseen revisar cada parte del procedimiento.

El video incluye la extracción de Melate, Revancha y Revanchita, lo que facilita la consulta de los números ganadores y permite verificar con precisión el resultado del sorteo. A continuación, te presentamos los números ganadores:

Números ganadores Melate, revancha y Revanchita Resultados 9 de septiembre (Lotería Nacional)

¿A qué hora fue el sorteo Melate Melate 4263?

El sorteo mantuvo su horario regular de las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

¿De cuánto es la bolsa acumulada del Melate 4263?

El monto acumulado alcanzó 260 millones de pesos, una cifra que llamó la atención de aficionados habituales y jugadores casuales. Esta suma fue resultado de múltiples ediciones sin un acierto pleno en la combinación ganadora.

¿Cómo se juega Melate?

El mecanismo de juego se basa en una dinámica accesible. Cada participante elige entre seis y diez números dentro de un rango del 1 al 56.

Durante la extracción se revelan seis esferas principales y una esfera adicional que define premios secundarios. Una de las características más valoradas del sistema es que un solo boleto permite participar en Melate, Revancha y Revanchita.

¿Dónde consultar los resultados del Melate 4263?

La verificación de los números ganadores puede realizarse en el sitio oficial de la Lotería Nacional o en puntos autorizados. La plataforma digital ofrece un verificador automático donde los jugadores ingresan la combinación de su boleto para confirmar en segundos si obtuvieron algún acierto.

¿Cuánto cuesta participar en Melate?

El costo del boleto de Melate es de 15 pesos. La modalidad Revancha agrega 10 pesos y Revanchita suma 5 pesos adicionales. Quienes optan por las tres alternativas participan con una apuesta total de 30 pesos.