Día Internacional del Chicle: ¿Por qué se celebra este 13 de enero y cuál es su historia?

Hoy 13 de enero celebramos el Día Internacional del Chicle Especial

Aunque para algunos este día pueda parecer absurda, el chicle forma parte de la vida cotidiana de millones de personas en todo el mundo, por lo que cada 13 de septiembre se conmemora el Día Internacional del Chicle, una fecha que reconoce a este producto aparentemente simple, pero con una historia que se remonta a miles de años atrás.

¿De dónde viene el chicle? ¿Cómo se creó?

Aunque no lo creas, mucho antes de que existiera el chicle moderno, diversas civilizaciones ya masticaban resinas naturales. Los antiguos mayas, por ejemplo, utilizaban el chicle, una savia extraída del árbol del chicozapote, principalmente para limpiar los dientes y refrescar el aliento. Siglos después, esta práctica ancestral sentó las bases de una industria que hoy mueve miles de millones de dólares a nivel global.

El chicle moderno comenzó a popularizarse a finales del siglo XIX y rápidamente se convirtió en un símbolo cultural, especialmente en Estados Unidos. Y es que en aquel país, el empresario Thomas Adams comenzó a comercializar la goma de mascar tras experimentar con el chicle natural que había llegado desde México. En 1871 patentó una máquina para producirlo en masa, lo que marcó el inicio de la industria del chicle tal como la conocemos hoy.

Desde soldados que lo mascaban durante la guerra hasta estrellas de cine que lo volvieron un gesto icónico, el chicle se infiltró en la música, el cine y la publicidad.

Historia del chicle Foto: Unsplash

Durante el siglo XX, el chicle se popularizó a nivel global, impulsado por campañas publicitarias, su distribución entre soldados durante las guerras mundiales y su presencia constante en la cultura popular. Con el tiempo, la resina natural fue sustituida por bases sintéticas, dando paso a nuevas variedades, sabores y versiones sin azúcar.

No obstante, más allá de lo cultural, diversos estudios han señalado que mascar chicle sin azúcar puede ayudar a estimular la concentración, reducir el estrés y favorecer la salud bucal al aumentar la producción de saliva. Sin embargo, especialistas también han encendido las alarmas sobre su impacto ambiental cuando no se desecha correctamente.

Aunque podría parecer un día como cualquier otro, el Día Internacional del Chicle también nos invita a reflexionar sobre el consumo responsable y, a la vez, en cómo un objeto (en este caso una golosina) puede tener una gran presencia en la historia aunque a veces no nos detengamos en reparar en ello.