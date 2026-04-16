Chedraui sorprende con ofertas de hasta 40% y 20% en abril 2026: estos son los descuentos que debes aprovechar hoy

Abril llegó con la promesa de gastar menos gracias a las ofertas Chedraui, las cuales incluyen descuentos de hasta 40% y 20%, además de bonificaciones en el ticket final.

Estas promociones forman parte de una estrategia que combina rebajas directas, beneficios acumulables y descuentos por categoría, lo que permite encontrar precios más bajos tanto en despensa como en artículos del hogar.

¿Qué productos tienen 40% y 20% de descuento en Chedraui?

La campaña de abril no se limita a una sola sección. Entre los productos más llamativos están algunos recursos indispensables para estudiantes y trabajadores:

Regulador Koblenz Básico 1410VA 700W RS-1410

Memoria USB Ajhua 8 GB Metálica

Memoria USB Adata 16GB AUV220-16G-RBKBL

Smartwatch Slide Ultra 2.01 Pulgadas SLI-SW700NVOR Azul

Cabe destacar que estos descuentos solo se aplican en compras online.

¿Hasta cuándo estarán disponibles estas ofertas?

En esta ocasión, el tiempo es clave. Hoy jueves 16 de abril será el único día en el que podrás disfrutar de estas ofertas.

No dejes pasar la oportunidad y disfruta de estos beneficios, combina promociones y pregunta por otros descuentos dentro de la tienda en línea de Chedraui.