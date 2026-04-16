Pantalla LG 4K de 75 pulgadas en oferta en Soriana: así puedes llevártela al mejor precio y a meses sin intereses

Esta vez, Soriana puso sobre la mesa una pantalla LG de 75 pulgadas con un precio rebajado, opción de 18 meses sin intereses y garantía incluida.

Hablamos de una Smart TV de gran formato, ideal para disfrutar series, películas y, desde luego, del Mundial 2026.

¿Qué incluye esta Smart TV LG de 75 pulgadas?

Además del tamaño imponente hay un combo bastante sólido: esta Smart TV LG UHD apuesta por una experiencia visual envolvente con resolución 4K UHD (3840 x 2160), además de tecnologías como HDR10 Pro que elevan el contraste y los colores, logrando escenas más realistas.

Un procesador con inteligencia artificial que ajusta automáticamente la imagen dependiendo del contenido y un sistema que optimiza brillo, contraste y definición en tiempo real.

Precio y facilidades de pago en Soriana

Uno de los factores que vuelve atractiva esta oferta es el costo. Este tipo de pantallas suele superar fácilmente los $20,000 pesos en condiciones normales, pero en esta ocasión, la pantalla ha pasado de los $14,990 a $13,490 pesos.

A eso se suma la posibilidad de pagarla a meses sin intereses, lo que diluye el impacto en los ahorros y hace que una compra grande se sienta más ligera.

La pantalla LG de 75 pulgadas en Soriana no es solo una rebaja, es una oportunidad clara para quienes quieren dar el salto a una experiencia visual más envolvente sin pagar precios de gama alta.