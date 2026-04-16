Camila Fernández es operada de emergencia: ¿qué le pasó a la cantante mexicana? (Instagram: camifdzoficial)

La cantante mexicana Camila Fernández, hija de Alejandro Fernández y América Guinart, fue sometida a una operación de emergencia por apendicitis, según confirmó la propia nieta de Vicente Fernández en su cuenta de Instagram.

De acuerdo con la tapatía, la intervención médica sucedió en la noche, tras su reunión con Río Roma, compartiendo una historia en la que se observa en la cama de un hospital.

¿Qué le pasó a Camila Fernández?

Camila Fernández compartió en sus redes sociales que la emergencia inició con fuertes dolores abdominales tras su reunión con los hermanos José Luis y Raúl Roma; dichos malestares se intensificaron, motivo por el cual fue llevada de emergencia a un hospital cercano.

Tras su revisión médica, la hija del reconocido cantante mexicano Alejandro Fernández tuvo que ser intervenida quirúrgicamente para evitar complicaciones por un cuadro de apendicitis, que es la inflamación e infección del apéndice, un pequeño saco unido al intestino grueso.

De acuerdo con Mayo Clinic, la apendicitis causa dolor en la parte inferior derecha del abdomen. Sin embargo, en la mayoría de las personas, el dolor comienza alrededor del ombligo y luego se desplaza. A medida que empeora la inflamación, suele aumentar el dolor y, con el tiempo, se agrava.

¿Cuál es el estado de salud actual de Camila Fernández tras su cirugía por apendicitis?

A través de sus redes sociales, la cantante nacida en Jalisco informó que se encuentra estable y fuera de peligro, compartiendo a sus seguidores diversas historias en las que se le ve contenta tras su cirugía.

Además, Camila compartió una historia donde se le ve acompañada de su madre, América Guinart. “Yo cuidando a mi bebé, operación de emergencia”, dice la historia, en la que se observa a ambas sonriendo desde la cama del hospital donde fue intervenida.

Camila Fernández tras su cirugía por apendicitis? Camila compartió una historia donde se le ve acompañada de su madre.

Hasta el momento, Alejandro Fernández no se ha pronunciado respecto a la salud de su hija Camila, pues al momento de la complicación médica se encontraba debutando como diseñador en Guadalajara.