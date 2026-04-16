¿Habrá continuación de Malcolm el de en Medio tras su regreso? Frankie Muniz deja la puerta abierta

Malcolm in the Middle: Life's Still Unfair “Hemos hablado al respecto”, declaró el actor Frankie Muniz sobre la posibilidad de que la historia continúe.

Frankie Muniz, actor que se convirtió en un ícono de la televisión después de dar vida al “niño genio” de la familia Wilkerson en Malcolm in the Middle, compartió su opinión respecto a la posibilidad de que la recién estrenada secuela pueda tener una continuación tras el buen recibimiento del público.

El actor habló con Carlos Camacho, opinador profesional en De Estreno, durante la promoción de Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair en México, expresando que estaría encantado de continuar la historia al igual que el resto del elenco que conformó la mini-serie estrenada el pasado viernes 10 de abril.

¿Malcolm el de en Medio: La vida sigue siendo injusta tendrá más temporadas?

En entrevista con De Estreno, Muniz confirmó que Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair fue creada para ser un regreso único y definitivo, es decir, no se pensó en la serie como un proyecto a largo plazo, sino un simple reencuentro para contar lo que fue de los personajes que cautivaron la televisión durante los primeros años del 2000 y despedirse después de ello.

Sin embargo, la miniserie de cuatro episodios —pensada originalmente para ser una película— recibió una respuesta muy positiva por parte del público internacional, incluso batiendo récords a pesar de que sólo ha pasado menos de una semana de su estreno en streaming por la plataforma Hulu y Disney+.

El revival de Malcolm rompió récords de audiencia, así que le pregunté a Frankie Muniz si esto es el final definitivo o el inicio de algo más…

Su respuesta lo dice todo jajaja. pic.twitter.com/Vqfpg2Bhev — Carlos Camacho | CHICO DUNE 🌓 (@AyCarlosCamacho) April 16, 2026

“Me encantaría hacer más. Creo que a todos nosotros nos gustaría hacerlo. Hemos hablado al respecto”, compartió Frankie Muniz, afirmando que él y el resto del elenco “sólo son actores” y que la decisión recaerá en Disney y el creador de la historia, Linwood Boomer.

La emoción de los fanáticos y fanáticas de la serie no se ha hecho esperar, especialmente en México, cuya fama de Malcolm in the Middle ha trascendido generaciones y continúa siendo uno de los programas más queridos en la televisión.

En redes, el público incluso ha especulado la posibilidad de que la historia pueda continuar con Leah como protagonista, hija de Malcolm en la secuela e interpretada por la actriz Keeley Karsteen.

¿De qué trata la nueva serie de Malcolm el de en Medio?

Malcolm in the Middle: Life’s still unfair es continuación de la exitosa serie de una familia caótica de Estados Unidos, vista y narrada desde la percepción lógica y pretenciosa del hijo de en medio, Malcolm, quien nació como un genio pero aún debe aprender las enseñanzas simples de la vida que su familia le provee.

En esta nueva miniserie de cuatro episodios, Malcolm volverá a dirigirse al público para narrar el éxito de su vida adulta: un negocio benéfico, padre soltero de una adolescente y relación prometedora con una mujer exitosa.

Dichos elementos hacen de su día a día la experiencia de vida tranquila que siempre deseó, todo gracias a un sencillo sacrificio: mantener un contacto muy limitado con sus padres y hermanos, incluso ocultándolos de su hija y novia, lo que ocasionará una serie de eventos caóticos rumbo a la celebración de bodas de Hal y Lois.

La miniserie posee actualmente una puntuación del 80% en Rotten Tomatoes y se ha posicionado entre los productos más vistos de la plataforma de streaming Disney+.