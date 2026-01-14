Apple Creator Studio: ¿Cuánto costará y cuándo estará disponible en México?

Apple Creator Studio Apple presenta un modelo de estudio completo, con Inteligencia Artificial integrada, para editar video, música, imágenes y presentaciones. (Apple)

Apple presentó miles de posibilidades creativas en una sola suscripción al anunciar Apple Creator Studio, un paquete que reúne las aplicaciones creativas más populares de la compañía como parte de su estrategia para expandir el ecosistema de sus servicios de software.

Esta innovadora suscripción está diseñada para ofrecer un estudio profesional al alcance de todos y todas, pues no sólo proporciona las herramientas básicas para la creación profesional, sino que también lleva integrado un servicio de Inteligencia Artificial que podrá ser utilizado por cada una de las herramientas del paquete.

Apple Creator Studio: ¿Cuál es el precio del paquete y cuántas personas podrán usarlo?

La nueva suscripción desarrollada por Apple contiene populares herramientas de diseño como Final Cut Pro, Logic Pro, Pixelmator Pro, Motion, Compressor y MainStage, además de que contará con la integración de Inteligencia Artificial para el apoyo en las tareas tediosas.

El precio de esta innovadora propuesta será de 12,99 dólares al mes o 129 dólares al año, que en pesos mexicanos son aproximadamente $149 al mes y $1,490 al año; sin embargo, también cuenta con beneficios para estudiantes y docentes; las promociones conocidas son:

Un mes gratis.

$49 pesos al mes.

$490 pesos al año.

La suscripció Apple Creator Studio podrá compartirse hasta con seis personas, esto mediante la extensión del paquete Apple Family Sharing.

¿Cuáles son las herramientas integradas en Apple Creator Studio?

Las aplicaciones integradas a esta nueva suscripción están dirigidas a cubrir cuatro ejes esenciales del área creativa: edición de video, creación musical, imágenes creativas y productividad visual, apoyándose también con el uso de la IA para agilizar flujos de trabajos creativos.

Algunas de las aplicaciones integradas a este modelo de estudio, son:

Final Cut Pro.

Logic Pro , la cual suma herramientas inteligentes como Synth Player y Chord ID , para asistencia producción musical.

, la cual suma herramientas inteligentes como y , para asistencia producción musical. Pixelmator Pro.

Pages.

Numbers.

Keynotes.

Por nombrar algunas de ellas. Además, es importante destacar que las aplicaciones iWork seguirán siendo gratuitas; sin embargo, la suscripción a Creator Studio desbloqueará funciones premium impulsadas por inteligencia artificial de dichas herramientas.

¿Cuándo saldrá el Creator Studio de Apple en México?

El nuevo paquete desarrollado por Apple como estrategia para atraer tanto a profesionales como a nuevas personas interesadas en la creación de contenido, unifica las herramientas más importantes del diseño para fortalecer su negocio de servicios.

Así que, si formas parte de este grupo de personas interesadas en expandir su creatividad, podrás obtener Creator Studio en México a partir del 28 de enero de 2026, pues estará disponible en la AppStore en las dos modalidades de pago ya mencionadas.