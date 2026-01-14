¿Habrá Madagascar 4?: directores de la saga hablan de la posibilidad de una nueva secuela

¿Madagascar 4? Los directores de ‘Madagascar’, Tom McGrath y Eric Darnell, reflexionan sobre la posibilidad de continuar la historia de los cuatro animales neoyorquinos más famosos de la animación.

Dreamworks es reconocido por la originalidad de sus historias animadas, cargando con éxitos entrañables como Sherk, Kung-Fu Panda y la trilogía Cómo entrenar a tu dragón, la cual ya cuenta con una adaptación a live-action.

A este particular grupo de películas inolvidables de la comedia de animación, se integra la pintoresca Madagascar, la historia de cuatro animales del Zoológico de Nueva York que se enfrascan en una aventura sin retorno fuera de la jungla de ‘La Gran Manzana’ para experimentar la jungla real.

En conmemoración por cumplir veinte años desde su estreno, Madagascar volverá a los cines de Estados Unidos a partir del viernes 16 de enero y sus directores reflexionaron sobre el camino que ha recorrido esta historia, una conversación que los llevó inevitablemente a la pregunta: ¿existirá Madagascar 4?

El éxito de Madagascar en el cine de animación

Este clásico de la comedia animada que sigue la historia de Alex, el león más popular y carismático de Nueva York; Marty, una cebra aventurera de irónico humor; Gloria, una hipopótamo de fuerte personalidad; y Melvin, una jirafa macho hipocondríaco y enamoradizo.

Estos cuatro ‘neoyorquinos’ abandonan las comodidades del zoológico de la ciudad y terminan, para terror de algunos pero satisfacción de otros, en una jungla real que pone a prueba su amistad y habilidades de supervivencia en el mundo salvaje.

Desde su primera entrega, Madagascar fue un éxito rotundo, lo que le permitió desarrollar dos películas más en las que el icónico cuarteto se enfrentó a nuevos escenarios de la vida fuera del cautiverio e incluso abrió las puertas para una película spin-off de Los Pingüinos, así como series de televisión y especiales navideños que siguieron entreteniendo al público fanático.

Directores de Madagascar mencionan la posibilidad de una cuarta entrega de la saga

El éxito obtenido por Madagascar y sus historias derivadas, ha llevado a los directores de la saga, Tom McGrath y Eric Darnell, reflexionen sobre una posible cuarta película que muestre más sobre las aventuras de Alex, Marty, Melvin y Gloria.

En una entrevista con Animation Scoop, los directores de la Madagascar hablaron sobre la sorpresa satisfactoria que fue el éxito de la primera película, mencionando que fue emocionante ver que la historia funcionó tan bien y resonó en todas las partes del mundo, pues era un proyecto al que dedicaron cinco años de trabajo y colocaron su corazón hasta el final para realizarlo.

“Tienes que hacerlo por el amor diario a la animación, a crear cosas y a trabajar con todos estos artistas increíbles”, explicó Darnell.

En la conversación sobre las primeras ganancias de la franquicia y las ideas innovadoras que ofreció Madagascar con sus personajes, tanto protagonistas como extras, surgió el inevitable cuestionamiento que el público se ha hecho desde Madagascar 3, cimentado también por la fiebre de la nostalgia: ¿habrá más en camino?

McGrath respondió que no se trata de una cuestión de dinero, sino de encontrar la historia correcta. De acuerdo con los directores, el estudio es consciente de que habrá ganancias al continuar Madagascar, sin embargo, desean que exista una trama digna para la secuela.

“A Eric y a mí nos encantan esos personajes, y hay mucha vida por delante”, comentó Tom, mientras que Darnell añadió: “Ya veremos cómo se dan las cosas”, asegurando que ambos tienen ideas para la posible continuación, pero en este momento están enfocados en otros proyectos.