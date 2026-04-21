Martes de Frescura Walmart 21 de abril 2026: ofertas imperdibles en frutas, verduras y carnes

Martes de Frescura Walmart 7 de abril 2026: estas son las ofertas que están arrasando en frutas, verduras y carnes

El Martes de Frescura de Walmart este 21 de abril 2026, volvió a poner en jaque al ahorro con una avalancha de precios bajos en frutas, verduras, carnes y pescados, una estrategia semanal que ya se convirtió en una de las favoritas para quienes buscan llenar el refri sin decirle adiós a toda la quincena.

Cada martes, la cadena lanza descuentos clave en productos frescos para incentivar el consumo y competir directamente con otras tiendas como Chedraui o Soriana.

Martes de Frescura Walmart 21 de abril: ofertas destacadas

Frutas y verduras

Penca de plátano Chiapas: $22 por kilo

Piña miel: $22.50 por kilo

Mango paraíso: $35 por kilo

Melón chino: $29 por kilo

Manzana Granny Smith: $39 por kilo

Manzana gala orgánica Marketside: $39 / 907 g

Mandarina clementina Marketside: $50 / 907 g

Perón golden Chihuahua: $59 por kilo

Perón golden en bolsa: $54 por kilo

Jitomate saladet: $64 por kilo

Papa blanca alfa: $59.90 por kilo

Cebolla blanca: $35 por kilo

Aguacate Hass: $57 por kilo

Jícama Vegetalistos: $44 / 454 g

Zanahoria baby Grimmway Farms: $49 / 4 bolsas

Carnes, pollos y pescados

Milanesa de bola de res: $250 por kilo

Arrachera de res SuKarne marinada ligera: $196 / 600 g

Arrachera de res SuKarne marinada: $204 / 600 g

Milanesa de pechuga de pollo: $179 por kilo

Pechuga sin piel: $169 por kilo

Pechuga de pollo con piel: $149 por kilo

Pechuga de pollo con hueso sin piel: $164 por kilo

Pechuga de pollo Just Bare: $94 / 540 g

Pechuga de pollo SuKarne deshebrada: $83 / 300 g

Milanesa de pollo Just Bare: $99 / 540 g

Muslo de pollo Just Bare: $50 / 540 g

Chuleta de cerdo ahumada: $132 por kilo

Chuleta natural de cerdo: $119 por kilo

Molida de cerdo: $118 por kilo

Filetes de pollo empanizados Del Día: $54 / 500 g



