Martes de Frescura Walmart 21 de abril 2026: ofertas imperdibles en frutas, verduras y carnes

El Martes de Frescura de Walmart este 21 de abril 2026, volvió a poner en jaque al ahorro con una avalancha de precios bajos en frutas, verduras, carnes y pescados, una estrategia semanal que ya se convirtió en una de las favoritas para quienes buscan llenar el refri sin decirle adiós a toda la quincena.
Cada martes, la cadena lanza descuentos clave en productos frescos para incentivar el consumo y competir directamente con otras tiendas como Chedraui o Soriana.
Martes de Frescura Walmart 21 de abril: ofertas destacadas
Frutas y verduras
- Penca de plátano Chiapas: $22 por kilo
- Piña miel: $22.50 por kilo
- Mango paraíso: $35 por kilo
- Melón chino: $29 por kilo
- Manzana Granny Smith: $39 por kilo
- Manzana gala orgánica Marketside: $39 / 907 g
- Mandarina clementina Marketside: $50 / 907 g
- Perón golden Chihuahua: $59 por kilo
- Perón golden en bolsa: $54 por kilo
- Jitomate saladet: $64 por kilo
- Papa blanca alfa: $59.90 por kilo
- Cebolla blanca: $35 por kilo
- Aguacate Hass: $57 por kilo
- Jícama Vegetalistos: $44 / 454 g
- Zanahoria baby Grimmway Farms: $49 / 4 bolsas
Carnes, pollos y pescados
- Milanesa de bola de res: $250 por kilo
- Arrachera de res SuKarne marinada ligera: $196 / 600 g
- Arrachera de res SuKarne marinada: $204 / 600 g
- Milanesa de pechuga de pollo: $179 por kilo
- Pechuga sin piel: $169 por kilo
- Pechuga de pollo con piel: $149 por kilo
- Pechuga de pollo con hueso sin piel: $164 por kilo
- Pechuga de pollo Just Bare: $94 / 540 g
- Pechuga de pollo SuKarne deshebrada: $83 / 300 g
- Milanesa de pollo Just Bare: $99 / 540 g
- Muslo de pollo Just Bare: $50 / 540 g
- Chuleta de cerdo ahumada: $132 por kilo
- Chuleta natural de cerdo: $119 por kilo
- Molida de cerdo: $118 por kilo
- Filetes de pollo empanizados Del Día: $54 / 500 g