La Fatshionista rompe el silencio y enfrenta a sus detractores tras su salida de Seis de Copas

La creadora de contenido Priscila Arias, mejor conocida como La Fatshionista, reapareció en redes sociales para romper el silencio luego de la polémica que se generó tras su salida del podcast Seis de Copas. A través de un video difundido en redes, la influencer respondió a las críticas que ha recibido y habló abiertamente sobre el impacto que la controversia tuvo en su salud mental.

En el mensaje, La Fatshionista confesó que ha atravesado por episodios de ansiedad severa, los cuales incluso la llevaron a buscar atención psiquiátrica. Señaló que el cúmulo de comentarios negativos y ataques en redes sociales afectaron de manera directa su bienestar emocional.

“Si he estado tan mal y tan rota, es gracias a ustedes”, expresó, en referencia a los usuarios que la han señalado desde que se hizo pública su salida del proyecto.

“Si la he estado pasando tan mal y estado rota, es gracias a ustedes. Ustedes están destruyendo mi salud mental, emocional y física.” pic.twitter.com/NDo9chV5sO — Prófugos del Ácido Fólico 2.0 (@esdeprofugos2) January 14, 2026

¿Por qué La Fatshionista habla de violencia digital?

Durante el video, la influencer subrayó que ser una figura pública no da derecho a opinar o atacar su salud mental, y calificó muchas de las reacciones que ha recibido como violencia digital. Aseguró que las críticas rebasaron los límites de una opinión y se convirtieron en agresiones personales.

¿Cuáles fueron los motivos de su salida de Seis de Copas?

La Fatshionista reiteró que su decisión de abandonar Seis de Copas estuvo motivada por el desgaste emocional y personal que le generaba el proyecto. Negó que su salida se debiera a conflictos graves con sus excompañeras y les agradeció el tiempo y el trabajo compartido.

No obstante, parte de la polémica surgió debido a que, según versiones en redes, la noticia se comunicó con poco tiempo de anticipación, lo que detonó especulaciones y tensiones entre los seguidores del podcast.

¿Cómo reaccionó el público tras su mensaje?

El video de La Fatshionista se viralizó rápidamente y abrió nuevamente el debate sobre los límites de la crítica en redes sociales y el impacto de la violencia digital en la salud mental, especialmente en figuras públicas.

Mientras tanto, la influencer dejó claro que su prioridad actual es su bienestar personal, aun cuando ello implique alejarse de proyectos que marcaron una etapa importante de su carrera.