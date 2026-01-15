¿Marcelo Ebrard convenció a BTS de venir a México? Presume su reunión con Jin

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, encendió las redes sociales luego de compartir un video en el que aparece junto a Jin, uno de los integrantes de la banda surcoreana BTS, lo que generó especulación entre los seguidores del K-pop sobre una posible intervención del funcionario para que el grupo se presentara en México.

El encuentro ocurrió durante una visita oficial a Corea del Sur en noviembre de 2025, aunque el video fue difundido recientemente, justo después de que se anunciara que BTS ofrecerá conciertos en la Ciudad de México en 2026. En el clip, Ebrard menciona el entusiasmo del público mexicano y bromea con la idea de que millones de personas esperan la llegada de la agrupación.

La publicación fue acompañada por un mensaje en el que el funcionario sugiere, en tono relajado, que “cumplió” al convencerlos de venir al país, lo que provocó miles de reacciones y comentarios por parte del fandom ARMY.

Buenísima noticia: BTS en México…👏👏👏👊 pic.twitter.com/CTcPGpQuRn — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) January 13, 2026

¿Realmente Marcelo Ebrard influyó en la visita de BTS a México?

Aunque el video se volvió viral y fue bien recibido por fans mexicanos, no existe confirmación oficial de que Marcelo Ebrard haya participado en negociaciones formales para traer a BTS a México. Los conciertos forman parte de la gira mundial del grupo, organizada por su agencia y promotores internacionales.

Sin embargo, el gesto fue interpretado como una señal de cercanía cultural y diplomática, además de una anécdota que conectó con el público joven. En redes sociales, Ebrard ha mostrado en diversas ocasiones su afinidad por la cultura pop y el K-pop, lo que ha fortalecido su imagen entre seguidores del género.

La llegada de BTS a México representa uno de los eventos musicales más esperados del año y ha generado una fuerte conversación digital, en la que la aparición del secretario de Economía con Jin se convirtió en un elemento inesperado que sumó aún más atención al anuncio.