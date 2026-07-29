¿Quién es el cantante que cambió la letra del Himno Nacional en el Liga MX vs MLS? Previo al inicio del All-Star Game 2026 entre la Liga MX y la MLS, el encargado de cantar el Himno Nacional se equivocó de letra (@MLS y @therealfrankiej)

Uno de los momentos más virales del All-Star Game 2026 se vivió antes de que iniciara el partido de la Liga MX vs. MLS, cuando el encargado de cantar el Himno Nacional se equivocó y le cambió la letra.

El encargado de cantar el Himno Nacional en el All-Star Game 2026, quien se equivocó al cambiar la letra, fue el músico Frankie J, famoso por haber pertenecido a los Kumbia Kings.

¿Qué parte del Himno Nacional cantó mal Frankie J en el All-Star Game 2026?

El momento que se viralizó en redes sociales fue cuando Frankie J se equivocó al cantar la primera estrofa del Himno Nacional, cambiando la frase “profanar con su planta tu suelo” por “profanar con sus ansias tu suelo”.

La equivocación de Frankie J rápidamente se volvió tendencia, debido a que los aficionados comenzaron a quejarse y burlarse del error.

Tras su equivocación, Frankie J continuó entonando el Himno Nacional Mexicano y, hasta el momento de la publicación de la nota, no se ha pronunciado en sus redes sociales sobre lo sucedido.

¿Quién es Frankie J, el cantante que se equivocó en el Himno Nacional Mexicano hoy?

Francisco Javier Bautista, conocido artísticamente como Frankie J, es un cantante y compositor mexicano-estadounidense, famoso por haber formado parte de la agrupación Kumbia Kings, cuyo fundador fue A.B. Quintanilla.

Frankie J nació el 7 de diciembre de 1975 en Tijuana, Baja California; sin embargo, creció principalmente en Estados Unidos. En 2013 recibió una nominación al Grammy por su álbum Faith, Hope y Amor.

Uno de sus sencillos más conocidos fue “Obsession (No es amor)”, el cual es un cover de la canción del grupo Aventura, con la que alcanzó una posición en el Billboard Hot 100. Recientemente, se viralizó al equivocarse al entonar la letra del Himno Nacional Mexicano en el All-Star Game 2026.

¿Cómo quedó el marcador del partido de la Liga MX vs. MLS?

El All-Star Game 2026, donde se enfrentaron la Liga MX vs. MLS, se llevó a cabo este miércoles 29 de julio en el Bank of America Stadium de Charlotte, en Carolina del Norte, Estados Unidos. Tras un intenso partido, el resultado final del All-Star Game 2026 fue 4-3 a favor de la MLS.