Karely Ruiz habla del asalto en su casa "no vamos a dejar este hecho impune" (Redes Sociales)

A través de un comunicado en sus redes sociales la influencer Karely Ruiz habló sobre el asalto del cual fue víctima la madrugada de este miércoles 29 de julio.

Los hechos ocurrieron en la colonia Las Puentes del municipio San Nicolás de los Garza en Nuevo León, cuando la joven se encontraba en compañía de su esposo Jhon Echeverry, también conocido como DJ John y su pequeña hija.

De acuerdo con los primeros reportes, un grupo de personas encapuchadas habrían ingresado de manera violenta en el hogar de Karely, sustrayendo dinero en efectivo, joyería y electrodomésticos.

La influencer Karely Ruiz informó a sus seguidores sobre su estado, después del asalto en su domicilio

A más de 12 horas de los hechos, la influencer compartió en su cuenta de Instagram un mensaje en el que aseguró que pese a la traumática experiencia ella y su familia se encuentran a salvo.

Asimismo, informó que las cosas materiales pueden recuperarse, pero “nadie tiene derecho a irrumpir en un hogar” y hacer pasar a los integrantes de una familia un momento de terror.

Aunque no dio más detalles sobre el robo, ni sobre el avance de la investigación que llevan a cabo elementos de la Fiscalía General de Justicia del estado, compartió con todos sus seguidores que este hecho no quedará impune y se llegará “hasta las últimas consecuencias para que se haga justicia”.

Karely Ruiz pide justicia tras el asalto en su domicilio

Detalló que es importante que los presuntos responsables respondan por sus actos y confía en que la verdad sea esclarecida.

Karely Ruiz también aprovechó para agradecer todas las muestras de preocupación y los mensajes de apoyo de su audiencia, tras la noticia del incidente. Aseguró que el respaldo que recibe por parte de familiares y amigos ha sido una parte importante que la ha ayudado a enfrentar este complicado episodio.

La creadora de contenido agradece todas las muestras de apoyo tras el asalto en su casa en Nuevo León

Con estas palabras la creadora de contenido, explicó de manera directa la situación, para evitar especulaciones mientras las autoridades continúan con las investigaciones del robo.

Al final, Karely reiteró su agradecimiento por las muestras de apoyo y la empatía que recibió por parte de su comunidad.