¿Por qué un labial ya no es suficiente? Esta es la tendencia beauty que lo demuestra

Avon Los labiales trascienden hoy en día mucho más allá del verse bien. (Avon)

¿Delineador café, lipstick rojo y un gloss transparente? Hace unos años esa combinación habría parecido un exceso.

¿Por qué un labial ya no es suficiente?

Hoy es uno de los looks más buscados en redes sociales. Los lip combos dejaron de ser un truco de maquillistas para convertirse en una de las tendencias favoritas de quienes entienden el maquillaje como un espacio para experimentar.

La técnica consiste en combinar dos o más productos para labios (como delineador, barra de labios y brillo) con el objetivo de crear un color personalizado, aportar mayor volumen, sumar profundidad y conseguir un acabado que permanece impecable por más tiempo.

El resultado son labios con dimensión y textura, muy distintos al efecto plano que ofrece un solo labial.

El fenómeno va mucho más allá de una tendencia viral. Responde a una forma distinta de relacionarse con el maquillaje, donde la creatividad pesa más que las reglas y cada combinación refleja un estilo propio.

¿Maquillaje es igual a autoestima?

De acuerdo con el estudio Sácateladuda: Maquillaje y Autoestima, realizado por Avon y Gentedemente, el 84% de las mexicanas utiliza el maquillaje para destacar los rasgos que más le gustan de su rostro, no para esconderlos.

Además, el 80% afirma que maquillarse le ayuda a expresar su personalidad, una percepción que explica por qué cada vez más personas dejan atrás los tonos tradicionales para probar nuevas mezclas de color, textura y acabado.

El labial también tiene un efecto que va más allá de la estética. El mismo estudio revela que el 69% de las mexicanas considera que el maquillaje es “energético”: basta aplicar color en los labios para proyectar una imagen más despierta, segura y activa, incluso cuando el resto del rostro esté sin maquillaje.

Avon Ultra Color nace para acompañar esa nueva forma de entender el maquillaje: una donde no existen reglas sobre qué tonos combinar ni una sola manera de llevar un labial.

Su amplia gama de colores y acabados invita a mezclar, superponer y descubrir combinaciones inesperadas que transforman un look en algo completamente personal.

Porque si los lip combos se convirtieron en la tendencia del momento no es solo por el resultado que logran en los labios, sino por lo que representan: la libertad de experimentar, salir de la rutina y expresar quién eres a través del color.

Las tendencias cambian, pero la creatividad permanece. Y cuando un labial se convierte en una herramienta para experimentar y expresarse, deja de ser solo maquillaje para convertirse en una extensión de la personalidad.